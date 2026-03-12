A pesar de la creciente incertidumbre en materia de política comercial y la caída de las tarifas de flete, el libro de órdenes de portacontenedores ha seguido creciendo. En la actualidad, asciende a más de 1.350 buques con una capacidad combinada de 11,8 millones de TEUs, afirma Niels Rasmussen, analista jefe de transporte marítimo de BIMCO.
En 2025, las tarifas medias mundiales de transporte de contenedores cayeron aproximadamente un 13% interanual, mientras que el aumento de los aranceles de importación de EE. UU. suscitó preocupación por el creciente proteccionismo comercial. A pesar de ello, el volumen mundial de contenedores movilizados creció un 4,7% interanual, según Container Trade Statistics (CTS), mientras que los armadores ordenaron una capacidad récord de 4,8 millones de TEUs..
Durante los dos primeros meses de 2026, los armadores ordenaron otros 102 buques con una capacidad combinada de 665.000 TEUs, lo que eleva el total de órdenes a 11,8 millones de TEUs a finales de febrero, lo que supone un aumento del 28% interanual.
“Los buques de mayor tamaño, que dominan el libro de órdenes, apuntan a una evolución en la que las naves más grandes sustituirán a las más pequeñas en toda la red mundial de servicios. Hay 436 portacontenedores con una capacidad de 12.000 TEUs o más ordenadas, lo que representa el 65% de los TEUs totales ordenados”, afirma Rasmussen.
Sin embargo, es el libro de órdenes de buques más pequeños el que ha crecido más rápidamente durante el último año. Las órdenes en los segmentos de tamaño 0-3000 TEUs, 3.000-6.000 TEUs y 6.000-8.000 TEUs se han más que duplicado durante el último año, mientras que el resto solo ha crecido un 17%.
Sin embargo, el libro de órdenes combinado de los tres segmentos más pequeños solo representa el 16% de la capacidad actual de la flota de estos segmentos. Dado que el 29% de la capacidad de los tres segmentos la proporcionan actualmente buques de 20 años o más, el desguace de naves antiguas podría igualar, o incluso superar, el número de buques nuevos que se entregarán a partir del libro de órdenes en los próximos años.
El creciente número de buques de gran tamaño en el libro de órdenes también está provocando un cambio significativo en la estructura de propiedad de la flota portacontenedores.
A principios de la década de 2020, los armadores no operadores (NOOs) controlaban el 43% de la capacidad de la flota. Desde entonces, esa cifra ha descendido al 36% y seguirá bajando, ya que los NOOs ahora solo representan el 24% de la capacidad ordenada.
“Durante el periodo 2025-2029, está prevista la entrega de un total de 11,8 millones de TEUs. Incluso si todos los buques que actualmente tienen 22 años o más se desguazaran antes de finales de 2030, la flota seguiría creciendo una media del 6,1% anual, como lo ha hecho hasta ahora en esta década. Esto podría crear un entorno de oferta y demanda bastante difícil de gestionar para los operadores de líneas regulares”, afirma Rasmussen.
Por MundoMaritimo
