En el marco del taller internacional “Descarbonizando juntos: Taller de la Red Global MTCC sobre descarbonización marítima inclusiva”, organizado por el proyecto GMN implementado por la Organización Marítima Internacional (OMI), en colaboración con World Maritime University (WMU) en Malmö, Suecia, se llevó a cabo la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre la World Maritime University (WMU) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).

El acuerdo fue suscrito por el Profesor Max Mejía, presidente de la WMU, y el Profesor Víctor Luna Barahona, Rector de la UMIP, consolidando una alianza estratégica orientada al fortalecimiento de la cooperación académica, técnica y científica entre ambas instituciones líderes del sector marítimo internacional.

La firma del MoU representa un paso significativo para fortalecer las capacidades regionales en áreas clave como transición energética marítima, descarbonización portuaria, combustibles alternativos, innovación tecnológica, digitalización y sostenibilidad del transporte marítimo y logístico.

A través de esta alianza, ambas instituciones impulsarán programas de intercambio académico, movilidad estudiantil y docente, investigaciones conjuntas, formación especializada y cooperación internacional. De este modo, contribuirán al desarrollo de talento humano altamente calificado para enfrentar los desafíos de la transformación marítima global, promoviendo a la vez un sector marítimo más innovador, eficiente y sostenible, con impacto positivo tanto a nivel regional como internacional.

El Profesor Víctor Luna Barahona, rector de la UMIP, destacó: “Este Memorando de Entendimiento entre la UMIP y la World Maritime University representa una oportunidad histórica para fortalecer las capacidades académicas, técnicas y de investigación de Panamá y la región. Esta alianza nos permitirá formar profesionales preparados para liderar los desafíos de la transformación marítima global, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional”.

Por su parte, Ervin Vargas, director del MTCC Latin America, resaltó la importancia del acuerdo para el desarrollo tecnológico y la transición energética del sector: “Este acuerdo representa un paso estratégico para fortalecer el desarrollo de tecnologías marítimas y acelerar la transición energética en la región. Desde el trabajo impulsado por el MTCC Latin America, vemos cómo la cooperación entre instituciones líderes como la WMU y la UMIP crea una plataforma clave para promover investigación aplicada, transferencia de conocimiento y formación especializada, preparando a las futuras generaciones para una industria marítima más eficiente, innovadora y sostenible”.

Asimismo, Alexis Rodríguez, especialista internacional en descarbonización marítima y exalumno WMU, destacó el potencial estratégico de esta cooperación para el futuro marítimo de la región: “La transición energética marítima requerirá no solo infraestructura y tecnología, sino también capital humano altamente especializado. Este tipo de alianzas entre universidades de prestigio internacional son fundamentales para desarrollar las capacidades que permitirán a nuestra región liderar la transformación hacia un sector marítimo más resiliente, competitivo y alineado con los objetivos globales de descarbonización.”

De manera práctica, esta alianza permitirá impulsar nuevas líneas de investigación aplicada, fortalecer capacidades técnicas regionales y apoyar la preparación de profesionales y tomadores de decisión frente a los nuevos estándares regulatorios y ambientales internacionales impulsados por la OMI.

Asimismo, el acuerdo facilitará el acceso a redes globales de conocimiento, cooperación técnica y desarrollo de proyectos conjuntos que podrán contribuir al fortalecimiento de la competitividad portuaria y logística de Panamá y América Latina, consolidando a la región como un actor relevante en la transformación energética y tecnológica del sector marítimo internacional.

Por MundoMaritimo