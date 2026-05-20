Por primera vez, la cohorte del programa de Maestría en Ciencias de la Universidad Marítima Mundial (WMU, por su sigla en inglés) en Malmö, Suecia alcanzó la paridad de género en la generación 2026. Se trata de un hito para la diversidad e inclusión en la industria, aunque expertos involucrados en la formación y mentoría de mujeres señalan que esto es solo el comienzo. La noticia se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo 2026 el 18 de mayo.
La educación es clave para abordar los desafíos y definir el camino a seguir, según la ex marina mercante y académica Momoko Kitada, decana académica de la WMU, directora de Educación y Formación Marítima (MET) y titular de la cátedra de la Fundación Nippon, junto con Elpi Petraki, quien además se desempeña como gerente de Chartering, Operaciones y Desarrollo de Negocios en la línea naviera griega ENEA Management.
La educación y la capacitación son las herramientas más efectivas para incorporar diversidad e inclusión en el transporte marítimo y cumplir las aspiraciones del lema de la Organización Marítima Internacional (OMI) para el Día de la Mujer en el Sector Marítimo 2026: “De la política a la práctica: avanzando en la igualdad de género para la excelencia marítima”.
“Para tener un futuro sostenible, debemos tener igualdad de género”, afirma la profesora Kitada. “Diría que la educación y la formación son definitivamente las intervenciones más efectivas, pero toman tiempo. Es una inversión de largo plazo”. Petraki coincide: “La educación es esencial. Una de las barreras que enfrentan las mujeres para avanzar en sus carreras es la confianza en sí mismas y en lo que saben. El acceso a más educación y capacitación puede ayudarlas a convertirse en mejores profesionales y adquirir las habilidades que necesitan para progresar”.
Barreras para avanzar
El transporte marítimo no figura entre las principales opciones profesionales en muchas partes del mundo. Tanto Petraki como la profesora Kitada señalan que una mayor visibilidad y estímulo hacia niñas y mujeres jóvenes en ocupaciones técnicas podría ayudar a atraerlas a disciplinas como ingeniería y computación dentro del sector marítimo, una industria que enfrenta una aguda escasez de mano de obra.
Aunque la educación tiene un valor intrínseco, Petraki enfatiza que muchas mujeres en el sector marítimo no son incentivadas por gobiernos o empresas a participar en cursos de formación. Sin embargo, agrega que las mujeres suelen ser más leales a sus empleadores cuando perciben apoyo y oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, los efectos de la inestabilidad geopolítica van mucho más allá de los titulares, y la inversión en personas suele ser una de las primeras víctimas. “Lamentablemente hemos visto cómo empleadores suspenden rápidamente programas de capacitación o su apoyo a iniciativas enfocadas en mujeres cuando los recursos son redirigidos en tiempos de incertidumbre”, explica Petraki.
A lo largo de los años, Petraki ha visto a muchas mujeres abandonar la industria pese a estar altamente calificadas y tener ambiciones profesionales. A menudo esto ocurre por falta de oportunidades de crecimiento o apoyo en momentos clave. “No queremos generar falsas promesas para las mujeres, por lo que debemos enfrentar la discriminación de manera directa. Es injusto prometer trabajo o ascensos a las mujeres después de completar sus estudios o regresar al trabajo si aún existe discriminación de género en los procesos de reclutamiento y selección, ya sea consciente o inconsciente”, señala Petraki.
Impulso a la equidad
Incluso pequeños pasos son importantes, enfatiza la profesora Kitada. “Lanzamos un manual de transversalización de género como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo en la IMO el 18 de mayo. El propósito del manual es fomentar el pensamiento crítico, escuchar a otros, reflexionar sobre cómo se hacen normalmente las cosas y entender que puede existir un enfoque alternativo. Estamos intentando algo diferente e innovador. Es como plantar una semilla positiva y ver qué podemos cultivar”.
El año pasado, la WMU desarrolló el primer programa de formación sobre Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres en colaboración con la IMO y WISTA International. Este año, el nombre fue modificado a Liderazgo Inclusivo de Género en el Sector Marítimo para poner menos énfasis en las mujeres y más en la inclusión de género.
El apoyo de la IMO ha sido fundamental para incorporar mujeres al sector marítimo desde países menos desarrollados a través de las Asociaciones de Mujeres en el Sector Marítimo (WIMAs), establecidas en África, Estados Árabes, Asia, el Caribe, América Latina y el Pacífico. Mientras las autoridades gubernamentales operan principalmente mediante las WIMAs, WISTA trabaja más directamente dentro de la industria, explica Petraki.
Por MundoMaritimo
OMI impulsa la igualdad de género en la región con programa de formación en Control del Estado Rector del Puerto
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