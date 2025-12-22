El mercado de tanqueros de crudo vivió en 2025 uno de sus años más inestables y sorprendentes. “Las últimas semanas han dado vuelta por completo la narrativa del mercado tanquero en 2025”, apunta BRS Tanker, reflejando un escenario que pasó de expectativas moderadas a un rally de ingresos difícil de anticipar, especialmente en el segmento VLCC.
Los Very Large Crude Carriers (VLCC) protagonizaron un año marcadamente sólido, coronado por un aumento sostenido de los fletes que rozó lo inédito. En el cuarto trimestre, los ingresos TCE (tarifas de fletamento por tiempo equivalente) del punto de referencia estándar benchmark TD3C (Medio Oriente–China) promediaron US$103.000/día, muy por encima de los US$39.000/día del primer trimestre. Según el informe, “un año generalmente fuerte para el mayor segmento de tanqueros está siendo rematado por un aumento sostenido de ingresos casi sin precedentes”.
Este desempeño respondió a una combinación de factores. El primer repunte del año tuvo un origen geopolítico, tras nuevas sanciones de Estados Unidos a actores rusos del sector energético y marítimo. Un segundo impulso se registró en junio, durante el conflicto de 12 días entre Israel e Irán y las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz. Más adelante, la liberación gradual de barriles por parte de la OPEP+ comenzó a sentirse con fuerza desde agosto. Aunque la demanda global fue relativamente tibia, “una robusta acumulación de inventarios y las compras asociadas en China apuntalaron la demanda de crudo de Medio Oriente”, manteniendo un piso tanto para los fletes como para los precios del petróleo.
En paralelo, la oferta de flota VLCC se mantuvo extraordinariamente contenida. Las entregas de 2024 y 2025 marcaron “los dos años más bajos jamás registrados” para el segmento, con solo un tanquero entregado en 2024 y cinco en 2025. Con apenas un desguace en el período, el tamaño total de la flota se mantuvo prácticamente estable, aunque con un cambio estructural relevante: la “flota en la sombra” pasó de representar el 10% al 18% del total mundial de VLCC, con un fuerte aumento de los buques sancionados.
En el tamaño Suezmax, varios factores de oferta impulsaron el mercado durante 2025. El aumento de producción en Kazajistán, tras la expansión del yacimiento Tengiz, favoreció este tipo de buques, al igual que la esperada reapertura del oleoducto Kirkuk–Ceyhan. Además, una eventual normalización del tránsito por el Mar Rojo podría devolver competitividad a rutas entre Medio Oriente y Europa.
Sin embargo, el segmento también enfrenta desafíos. Al igual que en VLCC, la flota en la sombra ganó terreno, creciendo del 16% al 19% del total global. A esto se suma un panorama complejo para 2026, cuando 51 nuevos Suezmax están programadas para entrar en operación, “casi el doble de las entregas de este año”.
Los Aframax fueron el segmento más afectado por sanciones en 2025: 297 buques, equivalentes al 25% de la flota mundial, operaron bajo algún tipo de restricción. Este factor, junto con mayores exportaciones desde Canadá occidental y el oleoducto Kirkuk–Ceyhan, ayudó a amortiguar la presión negativa derivada de 58 entregas en lo que va del año.
Para 2026 se esperan 96 nuevas unidades, muchas de las cuales, aunque recubiertas, podrían operar en el mercado de crudo. Además, los Aframax y LR2 ya no se benefician tanto del desvío por el Cabo de Buena Esperanza, dado que Europa ha reducido sus importaciones de diésel desde el Golfo Pérsico.
Un mercado marcado por la incertidumbre
BRS Tanker concluye que “las ganancias probablemente enfrenten leves vientos en contra el próximo año debido al incremento del libro de órdenes”, con impactos diferenciados por segmento. El crecimiento de la oferta de crudo fuera de la OPEP+, especialmente en Brasil, Canadá, Guyana y Estados Unidos, apoyará la demanda de transporte, pero la evolución del Mar Rojo, la guerra en Ucrania, la “flota en la sombra” y la política exterior estadounidense seguirán inyectando imprevisibilidad a un mercado que en 2025 demostró ser todo menos estable.
Por MundoMaritimo
Mercado tanquero cierra 2024 en medio de tensiones geopolíticas y cambios estructurales
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.