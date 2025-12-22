El mercado de tanqueros de crudo vivió en 2025 uno de sus años más inestables y sorprendentes. “Las últimas semanas han dado vuelta por completo la narrativa del mercado tanquero en 2025”, apunta BRS Tanker, reflejando un escenario que pasó de expectativas moderadas a un rally de ingresos difícil de anticipar, especialmente en el segmento VLCC.

Los Very Large Crude Carriers (VLCC) protagonizaron un año marcadamente sólido, coronado por un aumento sostenido de los fletes que rozó lo inédito. En el cuarto trimestre, los ingresos TCE (tarifas de fletamento por tiempo equivalente) del punto de referencia estándar benchmark TD3C (Medio Oriente–China) promediaron US$103.000/día, muy por encima de los US$39.000/día del primer trimestre. Según el informe, “un año generalmente fuerte para el mayor segmento de tanqueros está siendo rematado por un aumento sostenido de ingresos casi sin precedentes”.

Este desempeño respondió a una combinación de factores. El primer repunte del año tuvo un origen geopolítico, tras nuevas sanciones de Estados Unidos a actores rusos del sector energético y marítimo. Un segundo impulso se registró en junio, durante el conflicto de 12 días entre Israel e Irán y las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz. Más adelante, la liberación gradual de barriles por parte de la OPEP+ comenzó a sentirse con fuerza desde agosto. Aunque la demanda global fue relativamente tibia, “una robusta acumulación de inventarios y las compras asociadas en China apuntalaron la demanda de crudo de Medio Oriente”, manteniendo un piso tanto para los fletes como para los precios del petróleo.

En paralelo, la oferta de flota VLCC se mantuvo extraordinariamente contenida. Las entregas de 2024 y 2025 marcaron “los dos años más bajos jamás registrados” para el segmento, con solo un tanquero entregado en 2024 y cinco en 2025. Con apenas un desguace en el período, el tamaño total de la flota se mantuvo prácticamente estable, aunque con un cambio estructural relevante: la “flota en la sombra” pasó de representar el 10% al 18% del total mundial de VLCC, con un fuerte aumento de los buques sancionados.

En el tamaño Suezmax, varios factores de oferta impulsaron el mercado durante 2025. El aumento de producción en Kazajistán, tras la expansión del yacimiento Tengiz, favoreció este tipo de buques, al igual que la esperada reapertura del oleoducto Kirkuk–Ceyhan. Además, una eventual normalización del tránsito por el Mar Rojo podría devolver competitividad a rutas entre Medio Oriente y Europa.

Sin embargo, el segmento también enfrenta desafíos. Al igual que en VLCC, la flota en la sombra ganó terreno, creciendo del 16% al 19% del total global. A esto se suma un panorama complejo para 2026, cuando 51 nuevos Suezmax están programadas para entrar en operación, “casi el doble de las entregas de este año”.

Los Aframax fueron el segmento más afectado por sanciones en 2025: 297 buques, equivalentes al 25% de la flota mundial, operaron bajo algún tipo de restricción. Este factor, junto con mayores exportaciones desde Canadá occidental y el oleoducto Kirkuk–Ceyhan, ayudó a amortiguar la presión negativa derivada de 58 entregas en lo que va del año.

Para 2026 se esperan 96 nuevas unidades, muchas de las cuales, aunque recubiertas, podrían operar en el mercado de crudo. Además, los Aframax y LR2 ya no se benefician tanto del desvío por el Cabo de Buena Esperanza, dado que Europa ha reducido sus importaciones de diésel desde el Golfo Pérsico.

Un mercado marcado por la incertidumbre

BRS Tanker concluye que “las ganancias probablemente enfrenten leves vientos en contra el próximo año debido al incremento del libro de órdenes”, con impactos diferenciados por segmento. El crecimiento de la oferta de crudo fuera de la OPEP+, especialmente en Brasil, Canadá, Guyana y Estados Unidos, apoyará la demanda de transporte, pero la evolución del Mar Rojo, la guerra en Ucrania, la “flota en la sombra” y la política exterior estadounidense seguirán inyectando imprevisibilidad a un mercado que en 2025 demostró ser todo menos estable.

Por MundoMaritimo