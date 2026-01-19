Brains, empresa especializada en análisis de datos e inteligencia de mercado para el sector marítimo-portuario y logístico, dio a conocer su balance final de los volúmenes de contenedores full movilizados en 2025, desagregados por los principales actores de la cadena logística. A partir de los datos del reporte se puede señalar que el año estuvo marcado por un crecimiento significativo de las importaciones, una leve contracción exportadora y un equilibrio casi perfecto entre ambos flujos.

“Este reporte actúa como una radiografía general de la industria marítimo-portuaria de contenedores del 2025, entregando una visión clara de los grandes actores que impulsaron la cadena logística, desde las líneas navieras hasta los extraportuarios”, explicó Tomás Brain, Business Manager de Brains, agregando que se trata de “el punto de partida necesario para iniciar conversaciones más profundas”.

En términos de mercado general, las importaciones pasaron de 1.228.663 TEUs en 2024 a 1.552.080 TEUs en 2025, lo que representa un alza de 15,94%. En contraste, las exportaciones totalizaron 1.558.745 TEUs, registrando una leve contracción cercana al 1%.

En el segmento de líneas navieras, MSC consolidó su liderazgo tanto en importación como en exportación. En la movilización de contenedores full de importación y en tránsito concentró un 24% del total, seguida por Hapag-Lloyd con 19,7% y Maersk con 16,4%, mientras que CMA CGM alcanzó una participación de 11,1% y Cosco completó el grupo de los cinco principales actores con un 9%, configurando un mercado altamente concentrado en torno a estos operadores globales. Más atrás se ubicaron ONE con 8,4%, ZIM con 3,0%, seguida por Evergreen (2,4%) y Wan Hai, PIL, Yang Ming y HMM con participaciones inferiores al 2%.

En exportación, la participación de MSC se elevó a 31,9%, mientras Hapag-Lloyd alcanzó 21,4% y Maersk un 20,7%. A mayor distancia se ubicaron ONE con 9,2%, Cosco con 5,9% y CMA CGM con 5,8%, seguidas por Evergreen, Wan Hai, PIL, HMM, ZIM y Yang Ming, todas con participaciones individuales inferiores al 2%.

Los servicios navieros en importaciones de contenedores full y en tránsito destacó el servicio ALX1-INCA-ANDEX1-NW1 con una participación de 14,3%, seguido por ALX2-ANDES-ANDEX2-N con 12,8% y EUROSAL XL-WCC-SWX-EWX con 10,7%. En exportaciones, el liderazgo correspondió a ALX2-ANDES-ANDEX2-N con 17,1%, seguido por ALX1-INCA-ANDEX1-NW1 con 14,7% y MSC EUROPA-NWC-USA-SA con 13,3%.

A nivel de agentes navieros, el mercado mostró una alta concentración en cinco actores. En importación considerado contenedores full y en tránsito, MSC alcanzó una participación de 24,9%, seguida muy de cerca por Taylor con 24,6% y Ultramar con 24,0%, mientras AGUNSA (11,4%) y Somarco (11,1%) completaron el grupo principal. En exportación, MSC reforzó su posición con 34,3%, seguida por Taylor con 25,1% y Ultramar con 23,7%, en tanto, AGUNSA (8,7%) y Somarco (5,6%), completaron los primeros cinco puestos.

En cuanto a los terminales portuarios, STI lideró la importación de contenedores full y en tránsito con una participación de 34,1%, seguido por DP World San Antonio con 24,4% y TPS con 14,4%. En exportaciones, el liderazgo fue de TPS con 19,8%, seguido por SVTI con 16,6% y STI con 14,8%.

Uno de los fenómenos más relevantes del año se observó en la logística terrestre. Según Jorge Jenschke, Head of Business Development de Brains, “lo más interesante se dio en la logística en tierra”, ya que los Almacenes Extraportuarios (AEx) absorbieron gran parte del aumento de las importaciones, creciendo un 15% a nivel general. “Este fenómeno fue impulsado directamente por la reestructuración de los servicios navieros entre los puertos de la zona central”, subrayó.

En el puerto de San Antonio, Hanseatic lideró la importación con 20,9%, seguida por Aexsa (13,2%) y Seaport (12,1%), mientras que en Valparaíso destacó ZEAL con 28,2%, seguida por SIX (20,5%) y Hanseatic (15,4%) en un contexto donde los AEx de ese puerto crecieron un 32%.

De acuerdo con el balance general de Brains, el 2025 dejó un sistema logístico tensionado por el crecimiento de las importaciones, pero capaz de redistribuir volúmenes entre actores marítimos y terrestres, configurando un nuevo equilibrio operativo que marcará las discusiones estratégicas del sector en los próximos años.

Por MundoMaritimo