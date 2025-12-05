Hapag-Lloyd habría presentado una oferta por Zim Integrated Shipping Services (ZIM). De acuerdo con información de Globes, la propuesta estaría en una fase inicial y aún no han comenzado negociaciones entre las partes. Sin embargo, ha trascendido que en los últimos días se han presentado otras ofertas, de las que ZIM ha declinado referirse.

Actualmente Hapag-Lloyd posee el 7,4% del mercado mundial del transporte de contenedores por capacidad, ubicándose en el quinto lugar a nivel global. ZIM, en tanto, está clasificada en el noveno lugar, con una participación de mercado del 2,5%.

De acuerdo con Globes, los dos mayores actores del transporte marítimo, MSC, con un 20,2% de participación de mercado, y Maersk, con un 14,3%, también habrían expresado interés en adquirir a la línea naviera israelí, que tiene una capitalización bursátil de US$2.400 millones.

ZIM reconoció a fines de noviembre que ha recibido múltiples manifestaciones de interés, incluyendo aproximaciones de actores estratégicos del sector, actualmente bajo evaluación. Sin embargo, advirtió que no existe garantía de que el proceso derive en una transacción, y que no anticipa entregar nuevas actualizaciones hasta que se alcance un acuerdo concreto o el proceso sea oficialmente cerrado.

El creciente interés por la adquisición de ZIM por algunas de las principales líneas navieras del mundo, se ha hecho patente, luego que Eli Glickman, CEO de ZIM desde 2017, presentara una oferta para comprar la compañía junto con el magnate naviero Rami Ungar, ante lo cual el directorio de ZIM decidió examinar otras posibilidades. La oportunidad se genera tras la venta, por parte del exaccionista controlador Kenon Holdings, controlado a su vez por Idan Ofer, de su participación en ZIM.

Oposición de trabajadores

El comité de trabajadores de ZIM ha expresado una férrea oposición al interés de Hapag-Lloyd, puesto que entre los principales accionistas de Hapag-Lloyd figuran Qatar Holding LLC (12,3%), un brazo de la Autoridad de Inversión de Catar, y el fondo soberano saudí PIF (10,2%).

“Una adquisición de ZIM por parte de Hapag-Lloyd, que está controlada por Catar y Arabia Saudita, representa un peligro directo para la seguridad del país,” señaló a “Globes” Oren Ksafim, presidente del comité de trabajadores de ZIM. “En la guerra Espada de Hierro, cuando Maersk, MSC y todas las líneas navieras extranjeras abandonaron Israel, solo ZIM continuó trayendo alimentos, medicamentos y municiones. ZIM salvó al país”, expuso.

Añadió que “el 98% del comercio de Israel se realiza por vía marítima. Si ZIM queda en manos cataríes-saudíes, en la próxima guerra quedaremos aislados por mar. No tenemos una frontera terrestre abierta. El mar es nuestra arteria vital. El Estado posee una acción de oro que le permite bloquear la operación. Llamamos a la ministra de Transporte y al gobierno a invocarla de inmediato y evitar la venta. Esto no es solo otra operación financiera; es una cuestión de si tendremos suministros en la próxima guerra”.

De acuerdo con WSJ el precio de la acción de ZIM es alto. El 3 de diciembre cerró en US$19,87 y los analistas estiman que debería caer a alrededor de US$14,30. Según Globes, de los siete analistas que cubren ZIM, uno le otorga una recomendación de “Comprar”, tres recomiendan “Mantener” y tres recomiendan vender la acción. Su posición general es, sin embargo, menos negativa que hace tres meses.

