Las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron casi 9% mensual en septiembre, hasta un promedio de 1,08 millones de barriles diarios (bpd), en medio de mayores costos de transporte marítimo y solicitudes de descuentos por parte de los operadores que comercializan el crudo del país, reportó Reuters.
Durante septiembre, las firmas comercializadoras presionaron por mayores descuentos sobre el petróleo venezolano debido al aumento de las tarifas de flete y su efecto sobre los márgenes. Esta situación también contribuyó a cambios de ruta de tanqueros y a retrasos acumulados durante los meses anteriores.
Según operadores y participantes del transporte marítimo, estas condiciones podrían continuar afectando la demanda por crudo de Venezuela durante octubre.
Aumentan embarques hacia Estados Unidos
La movilización hacia Estados Unidos alcanzó los 629.000 bpd en septiembre, frente a 553.000 bpd registrados en agosto.
En contraste, las exportaciones hacia India disminuyeron desde 297.000 bpd en agosto hasta 253.000 bpd en septiembre. Los envíos a Europa registraron una reducción desde 260.000 bpd hasta aproximadamente 86.000 bpd.
Los volúmenes destinados a terminales de almacenamiento en el Caribe aumentaron desde 60.000 bpd hasta 76.000 bpd durante el mismo periodo, de acuerdo con datos basados en monitoreo de la navegación de de tanqueros.
Las exportaciones realizadas por Chevron, principal socio de PDVSA en compañías conjuntas, se mantuvieron prácticamente sin cambios y alcanzaron 283.000 bpd en septiembre.
Las firmas comercializadoras, por su parte, movilizaron aproximadamente 637.000 bpd hacia distintos destinos, por encima de los 597.000 bpd registrados durante agosto.
Suben exportaciones de derivados y petroquímicos
Venezuela también exportó alrededor de 204.000 toneladas métricas de derivados del petróleo y productos petroquímicos durante septiembre, frente a 190.000 toneladas en el mes anterior, en un contexto de demanda por productos como metanol y amoníaco.
En sentido contrario, las importaciones venezolanas de nafta pesada y otros productos refinados disminuyeron desde 166.000 bpd en agosto hasta 99.000 bpd en septiembre.
Los inventarios de crudo en el terminal de José registraron una reducción moderada respecto de los niveles observados anteriormente durante el año. La producción venezolana de crudo se situó en 1,2 millones de bpd durante agosto, sin cambios frente a julio y por encima del nivel registrado en el mismo mes del año anterior.
Por MundoMaritimo
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