Las exportaciones de petróleo de Venezuela alcanzaron un promedio de 1,25 millones de barriles diarios (bpd) en mayo, registrando su tercer incremento mensual consecutivo, de acuerdo con datos basados en movimientos de buques tanque y registros de la estatal PDVSA, reportados por Reuters.
El volumen exportado de crudo y productos refinados fue 0,7% superior al registrado en abril y se ubicó 61% por encima del nivel observado en mayo del año anterior. Durante el mes se realizaron 67 embarques.
Según los datos disponibles, el aumento estuvo impulsado por mayores cargamentos dirigidos a Estados Unidos, India y Europa. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del petróleo venezolano con aproximadamente 558.000 bpd, seguido por India con 427.000 bpd y Europa con 169.000 bpd. Los tres mercados recibieron mayores volúmenes que en abril.
Por el contrario, las exportaciones hacia terminales de almacenamiento en el Caribe disminuyeron desde 187.000 bpd en abril a cerca de 58.000 bpd en mayo. De acuerdo con la información reportada, esta variación coincide con una mayor demanda de crudos pesados y combustibles residuales venezolanos por parte de refinerías.
Proyecciones y detalles
La producción y las exportaciones petroleras venezolanas han mostrado una recuperación durante el año, en un contexto marcado por la flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos y la ampliación de proyectos de petróleo y gas desarrollados por compañías extranjeras en el país miembro de la OPEP.
El Ministerio de Petróleo de Venezuela proyecta que la producción de crudo alcance 1,37 millones de bpd al cierre del año. De concretarse, la cifra representaría un incremento de 22% respecto de los 1,12 millones de bpd producidos a fines de 2025.
La recuperación de la actividad también ha permitido a Venezuela retomar exportaciones hacia mercados a los que no había podido vender petróleo durante varios años.
En cuanto a los principales operadores, las exportaciones correspondientes a Chevron, socio clave de PDVSA, descendieron a aproximadamente 269.000 bpd en mayo, frente a los 308.000 bpd registrados el mes anterior. En contraste, operadores internacionales como Vitol y Trafigura incrementaron sus embarques desde Venezuela hasta 787.000 bpd, superando los 691.000 bpd reportados en abril.
Los datos también muestran que Reliance Industries, una de las principales compradoras de crudo venezolano en los últimos meses, adquirió cargamentos tanto directamente de PDVSA como de Chevron, Vitol y Trafigura durante mayo.
Por MundoMaritimo
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