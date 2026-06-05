Los embarques de crudo de exportación en las Américas alcanzaron un récord de 14,5 millones de barriles por día (mbpd) en mayo, superando la marca de 13,8 mbpd registrada en abril, según informó BIMCO. El volumen también representó un incremento de 40% respecto de mayo de 2025. De acuerdo con el análisis, durante los tres meses transcurridos desde el inicio del conflicto de Irán contra Estados Unidos e Israel, estas exportaciones crecieron 23% en comparación con el mismo período del año anterior.
BIMCO indicó que, entre marzo y mayo, los países ubicados fuera de la región del Golfo Pérsico aumentaron en conjunto sus exportaciones de crudo en 9% interanual, siendo las Américas responsables del 91% de ese crecimiento.
Estados Unidos lideró este incremento. Según el analista jefe de Transporte Marítimo de BIMCO, Niels Rasmussen, las exportaciones estadounidenses aumentaron 32% frente al mismo período de 2025 y 30% respecto de enero-febrero. Asimismo, destacó que “Venezuela registró la expansión más acelerada, mientras que Brasil, Canadá y Guyana también elevaron sus volúmenes exportados”.
El crecimiento ha sido atribuido a una mayor producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos, la flexibilización de las sanciones sobre las exportaciones venezolanas, la entrada en operación de nuevas unidades FPSO en Brasil y el inicio de la producción del yacimiento Yellowtail en Guyana durante agosto de 2025.
Asia desplaza a Norteamérica como principal destino
En mayo, Asia Oriental superó a Norteamérica y se convirtió en el principal destino de las exportaciones de crudo desde las Américas. Según BIMCO, es la tercera ocasión en que esto ocurre desde 2023.
En conjunto, Rasmussen apunta que “los mercados asiáticos concentraron cerca del 50% del incremento interanual de volúmenes registrado entre marzo y mayo. Los envíos hacia Asia pasaron de 4,1 mbpd en el mismo período de 2025 a 5,4 mbpd este año”.
El segmento Aframax/LR2 fue el principal beneficiado, al transportar cerca de la mitad del aumento total de volúmenes registrado durante marzo-mayo y captar además la mayor parte de las cargas adicionales con destino a Asia. Los segmentos VLCC y Suezmax representaron cada uno aproximadamente el 25% del incremento.
No obstante, el análisis indica que las tarifas de flete de exportación desde las Américas para los buques Aframax/LR2 han mostrado descensos recientes. Según datos de S&P Global Energy citados por BIMCO, las tarifas actuales se ubican por debajo de los niveles observados en febrero.
La entidad explicó que una mayor oferta de buques LR2 incorporados al transporte de crudo ha contribuido a esta tendencia. De hecho, el 85% del crecimiento interanual de los volúmenes movilizados por el segmento entre marzo y mayo fue transportado por tanqueros de productos LR2 operando en el mercado de crudo.
“El mantenimiento de los elevados volúmenes de exportación de América puede ayudar a paliar el déficit mundial de suministro de petróleo mientras el estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado. Una vez que las exportaciones del Golfo Pérsico puedan volver a la normalidad, los elevados volúmenes de América podrían ser suficientes para satisfacer tanto el aumento de la demanda global como la necesaria reposición de las reservas mundiales”, finaliza Rasmussen.
Por MundoMaritimo
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