La mayor compañía energética de China, China National Petroleum Corp. rechazó la compra directa de crudo venezolano, en base al endurecimiento de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Tras la última orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la empresa china canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en embarcaciones este mes, según fuentes con conocimiento de la situación que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de información interna.

La medida podría representar un revés para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que cuenta tanto con China y con Rusia para mantener al país en funcionamiento en medio de una crisis humanitaria, escasez de alimentos e hiperinflación.

Esto dado que, a finales de enero pasado, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. China se convirtió en el principal destino del crudo venezolano.

Luego de la decisión de China National Petroleum Corp., Venezuela podría quedarse sin opciones para embarcar su petróleo, una fuente principal de ingresos que financia el régimen de Maduro.

De acuerdo con Bloomberg, los tres cargamentos de agosto cancelados por PetroChina Co. Ltd., la filial de CNPC, hasta ahora no han atraído otro comprador.

Mientras que la oficina de prensa de PetroChina declinó hacer comentarios sobre los rumores del mercado.

Según datos recopilados por Bloomberg, esta será la primera vez en más de diez años que PetroChina renuncia a cargamentos de crudo venezolano. China ha importado 339.000 barriles al día de petróleo venezolano este año.

Otras alternativas en China

La última orden ejecutiva de Trump -fue emitida el pasado 5 de agosto- en la que autorizó sanciones a cualquiera que brinde apoyo al gobierno de Maduro.

El rechazo de PetroChina no significa que China vaya a apartarse por completo del petróleo venezolano. Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que otras empresas podrían continuar suministrando a las refinerías independientes de China con crudo de la nación sudamericana.

La mayoría de los barriles se canalizan a través de PetroChina, pero a raíz de las sanciones de Estados Unidos, Rosneft Oil Co PJSC de Rusia ha intervenido para suministrar petróleo venezolano a las refinerías independientes del país.

Cabe recordar que China ha sido un firme defensor del Gobierno venezolano desde su primer préstamo respaldado por petróleo al difunto presidente Hugo Chávez. La nación asiática ha prestado US$50.000 millones en los diez últimos años a cambio de petróleo que las refinerías chinas procesan en combustible. China junto con Rusia es una de las 14 naciones que apoyan a Maduro.

Venezuela se pronuncia ante sanciones de EE.UU.

Mientras que el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, recalcó que la capacidad de producción de crudo de su país ha sido golpeada por las sanciones estadounidenses, lo que calificó como un "un ataque criminal", y aseguró que la misma será elevada "más temprano que tarde".

Quevedo indicó que desde Estados Unidos han querido "golpear todo lo que es el encadenamiento productivo" de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y advirtió el intento norteamericano de robar Citgo, la filial de la petrolera venezolana en territorio estadounidense, que se encuentra bloqueada desde enero pasado.

"Son medidas desesperadas del gobierno del presidente Trump", dijo Quevedo al tiempo que aseguró que en PDVSA trabajan para elevar la producción.

Aumentan niveles de producción

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción se ha estabilizado en torno a los 700.000 barriles diarios (bd). De acuerdo con un informe difundido por la OPEP, las extracciones de Venezuela -uno de los socios fundadores de la OPEP- en junio pasaron de los 774.000 bd de junio a los 742.000 bd de julio.

Asimismo, datos de fuentes secundarias dan cuenta que Venezuela ocupa el décimo puesto en extracción de petróleo de los 14 países miembros de la OPEP, por delante de Ecuador, Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.

Cabe recordar, que desde 2015 la producción de Venezuela ha caído en casi un 70% debido a la grave crisis económica del país y las sanciones de Estados Unidos sobre su industria petrolera.

