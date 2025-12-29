La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) anunció recientemente el lanzamiento de una nueva base de datos global sobre el valor del e-commerce, la primera de su tipo en reunir y sistematizar estimaciones nacionales disponibles para ofrecer una visión más clara del alcance real de la economía digital, así como de las importantes lagunas de información que aún persisten a nivel mundial.

La presentación se realizó durante la sexta reunión del Grupo de Trabajo de UNCTAD sobre Medición del Comercio Electrónico y la Economía Digital, instancia que contó con la participación de representantes de 42 países. En el encuentro se subrayó que mejorar la medición del e-commerce es clave para el diseño de políticas en ámbitos como tributación, competencia, acuerdos de comercio digital, apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, protección del consumidor e inclusión digital.

“Lo que no se mide no se puede gobernar”, fue uno de los mensajes centrales de la reunión, destacándose que las brechas de datos debilitan la formulación de políticas públicas, ocultan desigualdades en el acceso digital e impiden que los países aprovechen plenamente los beneficios de la transformación digital.

Crecimiento acelerado y déficit estadístico

El e-commerce y los servicios entregados digitalmente figuran entre los segmentos de mayor crecimiento en la economía global. Cifras experimentales de la UNCTAD muestran que las ventas de e-commerce están creciendo a un ritmo significativamente superior al del PIB, lo que confirma su creciente centralidad en la actividad económica.

Sin embargo, la mayoría de los países aún carece de estadísticas que capturen adecuadamente el valor de las transacciones en línea, el comercio digital transfronterizo y la rápida expansión de modelos de negocio basados en redes sociales, lo que limita la comprensión real de este fenómeno.

Nuevas tecnologías y revisión metodológica

Ante este escenario, el grupo de trabajo recomendó que la UNCTAD lleve a cabo en 2026 una revisión integral de los indicadores básicos utilizados para medir el e-commerce. Este proceso permitiría incorporar elementos emergentes del ecosistema digital actual, como la inteligencia artificial, los modelos de negocio basados en plataformas, el trabajo remoto y los servicios totalmente digitales.

Asimismo, se instó al Grupo de Tarea sobre Medición del Valor del Comercio Electrónico —convocado por la UNCTAD e integrado por expertos de alrededor de 30 países y organizaciones internacionales asociadas— a completar normativas y recomendaciones técnicas para una medición más consistente del e-commerce. Dichos lineamientos deberían difundirse a través de programas ampliados de fortalecimiento de capacidades, implementados en colaboración con organizaciones internacionales y regionales, con el apoyo del Reino de Arabia Saudita para escalar esta asistencia técnica.

Cooperación internacional, clave para cerrar brechas

Durante la reunión también se expresó preocupación por la disminución del financiamiento internacional para el desarrollo, situación que amenaza los esfuerzos de numerosos países por mantenerse al día con la transición digital. En este contexto, se enfatizó que una mayor cooperación entre gobiernos, sector privado y organismos internacionales es esencial para evitar duplicaciones y asegurar prácticas de medición coherentes a nivel global.

Los especialitas coincidieron en la necesidad de marcos estadísticos simples, tecnológicamente neutrales y comparables entre países, complementados con herramientas innovadoras de recolección de datos, como el uso de registros de pagos electrónicos y técnicas de minería de datos, con el fin de reflejar de manera más precisa la evolución del comercio electrónico en la economía mundial.

