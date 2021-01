Con el fin de apoyar la formulación de políticas de transporte que se basen en pruebas y sean sostenibles, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Banco Mundial han elaborado un conjunto de datos sobre los costos mundiales del transporte para el comercio internacional, desglosada por modo de transporte de 105 países importadores y más de 200 países exportadores, de manera que representa alrededor del 95% del comercio mundial de bienes en términos de valor.

Según la propia UNCTAD este nuevo conjunto de datos, que se puso en marcha en diciembre de 2020 en colaboración con el Comité de Cooperación Técnica de la Organización Marítima Internacional (OMI), tiene por objeto facilitar procesos de adopción de decisiones informadas y sólidas en materia de transporte sostenible. Se espera que las nuevas estimaciones de los costos del transporte internacional contribuyan a subsanar la falta de datos a la que se enfrentan los encargados de formular políticas, investigadores y otros interesados de la industria del transporte.

El nuevo conjunto de datos de la UNCTAD y el Banco Mundial sobre los costos del transporte internacional permitirá a los usuarios calcular datos a un nivel más granular, incluyendo detalles relativos al modo de transporte específico, el commodity y el país que exporta y el que importa.

Necesidades y costos de transporte

Según UNCTAD este nuevo conjunto de datos ha estado motivado por la urgente necesidad de contar con información más granular, global y actualizada. Los Estados miembros de la OMI están negociando actualmente medidas adecuadas de reducción de los GEI para los buques, y las medidas que se están examinando deben ser objeto de evaluaciones de impacto antes de ser adoptadas. En este contexto, en el documento de la OMI Marine Environment Protection Committee (MEPC) 75/WP.3, de noviembre de 2020, se afirma, por ejemplo, que "La reducción mundial de los GEI procedentes del transporte marítimo internacional es la máxima prioridad de orden y debemos evitar una situación en la que la adopción de medidas se estanque debido a la falta de datos".

Información más global y granular

UNCTAD explica que el pasado, varias iniciativas para medir los costos del transporte internacional sobre la base de las estadísticas comerciales comunicadas, poseían un alcance geográfico y un nivel de detalle limitados. Todavía hoy, muchos países no informan de su comercio internacional con exactitud debido a las barreras lingüísticas, la debilidad de los sistemas estadísticos o la falta de capacidad técnica.

Con la publicación de este conjunto de datos, UNCTAD y el Banco Mundial pretenden complementar los conjuntos de datos y las redes de conocimientos existentes, mejorando así las capacidades técnicas a nivel mundial. Para ello, el equipo del proyecto se benefició de los nuevos y ampliados datos brutos disponibles en la Base de Datos de Estadísticas del Comercio Internacional de las Naciones Unidas conocida como COMTRADE. En particular, en su versión más reciente COMTRADE Plus, datos brutos que ahora incluyen campos para el modo de transporte, así como los valores declarados FOB (Free on Board) y CIF (Cost Insurance Freight).

En el contexto de la Estrategia inicial de la OMI sobre los GEI, el nuevo conjunto de datos sobre los costos mundiales del transporte para el comercio internacional tiene por objeto permitir a los encargados de la formulación de políticas y a los investigadores evaluar los efectos previstos de las medidas específicas de reducción de los GEI para los buques en los costos de transporte de los commodities de exportación o importación más importantes en determinados países. Al presentar los costos de transporte en un formato multidimensional, los usuarios pueden comparar los costos de transporte entre los pares de países, los commodities y, lo que es más importante, los modos de transporte, lo que constituye una valiosa aportación para la elaboración de evaluaciones detalladas de los efectos.

Además, el conjunto de datos proporciona los costos totales de transporte, de transporte por unidad, de transporte por unidad por kilómetro, así como los costos de transporte en relación con la proporción FOB.

En suma, el conjunto de datos proporciona la cobertura más amplia de todos los conjuntos de datos sobre costos de transporte público hasta la fecha y permite actualizaciones continuas en su calidad y exhaustividad. En última instancia, también se ha vinculado con un mapa interactivo que permite a los usuarios visualizar el flujo de bienes y sus costos de transporte conexos entre los pares de países.

En la elaboración del conjunto de datos, Equitable Maritime Consulting prestó asesoramiento técnico, especialmente en lo que respecta a la estimación de las cuotas modales de los principales medios de transporte. Habida cuenta del especial interés en el transporte marítimo, la labor ha contado con el apoyo de PROBLUE, fondo fiduciario de múltiples donantes albergado por el Banco Mundial en apoyo del desarrollo de recursos marinos y costeros integrados, sostenibles y saludables.

Por MundoMarítimo