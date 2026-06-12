En el marco de la conmemoración de los 10 años de su Reporte de Sostenibilidad, Ultramar realizó en Valparaíso el conversatorio “Conectar para confiar”, instancia convocada para reflexionar sobre el papel de la confianza como un factor estratégico en la relación entre empresas, personas y comunidades. La actividad contó con la participación de Richard von Appen, presidente de Ultramar; y Lorena López, gerente de Personas y Sostenibilidad de la compañía. En tanto, dieron vida al diálogo Carolina Altschwager, socia fundadora de Almabrands; Paula García de los Ríos, socia directora de GS Consultora; y Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, quienes compartieron distintas visiones sobre reputación, cultura organizacional, sostenibilidad y vinculación territorial.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la necesidad de construir visiones compartidas de largo plazo entre los distintos actores que conviven en un territorio. En ese sentido, Martín Andrade destacó la importancia de alinear las expectativas de comunidades, autoridades, empresas y otros grupos de interés, considerando además la vocación propia de cada lugar. “¿Cómo construimos esas hojas de ruta de colaboración a largo plazo? (...) Los ciclos políticos van a cambiar, el alcalde va a cambiar, nosotros quizás también vamos a cambiar, pero cómo construimos esas hojas de ruta de colaboración a largo plazo es algo en lo que tenemos que ir trabajando”, planteó.

Complementando esta visión, Paula García de los Ríos enfatizó que la adaptación de las organizaciones pasa necesariamente por la capacidad de escuchar y comprender las distintas perspectivas presentes en los territorios. A su juicio, el primer paso consiste en alcanzar una visión compartida sobre el futuro deseado y luego definir cómo cada actor puede contribuir a su construcción. “Desde ese punto de vista, la adaptación está en esta capacidad de escucha, en el fondo de que yo tengo que entender qué está pasando hoy día en un territorio”, señaló.

Por su parte, Carolina Altschwager abordó la confianza desde una perspectiva humana y organizacional, destacando el valor de las conversaciones significativas como base para la construcción de relaciones sólidas. “Las conversaciones genuinas construyen confianza”, sostuvo, agregando que este proceso comienza en los espacios más cotidianos mediante una disposición auténtica a escuchar y conectar con los demás.

Diez años promoviendo la sostenibilidad

Al término de la jornada, los asistentes valoraron la instancia como un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones. Richard von Appen destacó que la conmemoración de los diez años del Reporte de Sostenibilidad representa una oportunidad para compartir públicamente los avances y aprendizajes de Ultramar. “Lo que nosotros queremos reflejar es lo que pensamos y lo que hacemos en nuestra tarea diaria, pero también hay que comunicar”, señaló. Agregó que el reporte busca mostrar “con orgullo lo que tratamos de hacer”, poniendo énfasis en la atención a clientes, el desarrollo de los colaboradores, el fortalecimiento de los proveedores y la contribución a las comunidades donde la empresa está presente.

Desde Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), su subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones, Fernanda Rehbein, destacó que “nuestra estrategia de sostenibilidad hoy día es nuestra visión estratégica porque entendimos que el negocio es parte del desarrollo de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad”, afirmó. También destacó la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos con los distintos grupos de interés y con la comunidad de Valparaíso, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo de niños, jóvenes y adolescentes de la ciudad y consoliden relaciones de confianza de largo plazo con el territorio.

Por su parte, el gerente general de Ultraport, Gabriel Tumani, valoró especialmente los mensajes asociados a la confianza, el diálogo y la capacidad de adaptación. “Finalmente estamos generando confianza con las comunidades y con el entorno en el cual nos desenvolvemos”, indicó, agregando que la evolución de la industria marítima durante las últimas décadas demuestra la importancia de mantener una comunicación permanente con trabajadores, clientes y comunidades.

Finalmente, Sergio Baeza, presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), destacó la apertura al diálogo promovida por Ultramar y valoró la invitación a participar en la actividad. “Siempre mantenemos una relación óptima, una relación de puerta abierta”, señaló, resaltando la importancia de la confianza y la comunicación permanente entre trabajadores y la compañía.

Por MundoMaritimo