Con el propósito de fortalecer la cultura preventiva, Ultraport Mejillones y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Contraporchi), realizó el seminario “Trabajo, Bienestar y Seguridad en los Puertos del Siglo XXI”, instancia que reunió a trabajadores portuarios, dirigentes sindicales, representantes de empresas e instituciones ligadas al sector. La actividad contó además con la presencia del alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal.

El seminario tuvo como objetivo generar un espacio de aprendizaje y reflexión en torno a los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria portuaria, abordando materias relacionadas con la seguridad, la salud mental, el autocuidado y la preparación frente a emergencias.

La jornada comenzó con la exposición de Matías Ormazábal, gerente de Puertos Mecanizados de Ultraport, quien presentó la charla “sacar la voz por la seguridad”, destacando la importancia de fortalecer una cultura preventiva donde cada trabajador asuma un rol activo en la identificación de riesgos y en la construcción de entornos laborales más seguros.

“Valoramos profundamente los espacios de encuentros y seminarios que impulsa Cotraporchi. Son instancias claves para concientizar sobre la importancia de la seguridad y la prevención, ya que cuidar a nuestros trabajadores portuarios es fundamental para una operación eficiente y responsable. Porque su bienestar es la base de un buen desempeño y de un puerto más seguro para todos”, manifestó Ormázabal.

Posteriormente, el Consultor en Salud Mental y Operaciones Críticas Marítimo-Portuarias, Eduardo Ruiz, expuso el tema “operaciones portuarias, salud mental y autocuidado”, poniendo énfasis en la importancia del bienestar emocional y las herramientas de autocuidado para quienes se desempeñan en labores de alta exigencia.

Luego fue el turno de Pablo González, gerente de Factores Psicosociales de IST, quien presentó la exposición “cuidarnos en el trabajo: a, b, c de la salud mental y prevención del riesgo suicida”, entregando recomendaciones para reconocer factores de riesgo y promover ambientes laborales más saludables.

Posteriormente, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Mejillones, Carlos Ruiz, presentó sobre la “prevención, preparación y respuesta ante emergencias naturales y medioambientales”, mientras que el capitán de Puerto de Mejillones, Christian Paredes, presentó la charla “tsunamis en Chile: monitoreo y predicción”, abordando los sistemas de vigilancia, monitoreo y respuesta existentes en el país.

Al respecto, el presidente de COTRAPORCHI, Sergio Baeza, destacó la importancia de impulsar este tipo de iniciativas. “Como confederación creemos que la seguridad debe ser un compromiso permanente de todos quienes formamos parte de la actividad portuaria. Este seminario nos permitió reunir a trabajadores, empresas, autoridades y especialistas para compartir conocimientos y experiencias que fortalecen la prevención y el autocuidado. Quiero agradecer a Ultraport Mejillones por el trabajo conjunto en la organización de esta actividad y, especialmente, a cada uno de los expositores, quienes aportaron con su experiencia para seguir avanzando hacia puertos más seguros y preparados para enfrentar los desafíos de hoy y del futuro.”

Los asistentes valoraron positivamente la realización de este seminario, destacando la calidad de las exposiciones y la oportunidad de intercambiar experiencias sobre temas que hoy resultan fundamentales para el desarrollo de una actividad portuaria más segura.