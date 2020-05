Después de casi dos meses varados en el mar desde que la industria de cruceros detuvo sus operaciones en medio de la pandemia de coronavirus (Covid-19) el 13 de marzo, tripulantes del "Navigator of de Seas", dieron cuenta al Miami Herald de su desesperada situación. Se trataría de un grupo de 15 personas de nacionalidad rumana que optaron por no difundir sus identidades.

"Mi salud mental es degradante", alegó uno de ellos y "no tenemos más esperanza", agregó. En tanto, el vocero de Royal Caribbean, Jonathon Fishman, aseguró el viernes que la compañía ya había arreglado la situación. "La situación se resolvió esta mañana después de una discusión amistosa entre nuestro capitán y los tripulantes".

Pero los miembros de la tripulación en ayunas le dijeron al Herald que no tienen planes de parar su huelga de hambre hasta que la compañía proporcione pruebas de que se van a casa.

Después aclarar a los miembros de la tripulación durante semanas que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. habían prohibido los vuelos de repatriación, el director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, aseguró que la compañía firmaría los acuerdos necesarios con la agencia para repatriar a la tripulación lo antes posible. El CDC exigió a los ejecutivos de la línea naviera que firmen un acuerdo legal que les haga responsables de seguir las normas de la agencia, incluyendo el suministro de mascarillas a los miembros de la tripulación que desembarcan y el uso exclusivo de transporte privado para enviarlos a casa.

Royal Caribbean ya ha permitido que 16 personas, todos ciudadanos estadounidenses, regresen a casa utilizando el proceso del CDC. Estaba previsto que el "Navigator of the Seas" atracase en PortMiami el 10 de mayo, puerto desde donde Los trabajadores están pidiendo que sean llevados a casa. la nave permanecerá en dicho puerto hasta el 11 de mayo.

La Corporación Carnival ha firmado el formulario requerido por el CDC para repatriar a 582 personas a los EE.UU., Canadá, Argentina, Perú y Ecuador. Norwegian Cruise Line Holdings ha firmado el formulario para repatriar a 2.463 personas a los EE.UU., Filipinas, Indonesia, República Dominicana, Santa Lucía, Grecia y Honduras.

Royal Caribbean trasladó a la tripulación rumana, que originalmente trabajaban a bordo del "Anthem of the Seas", al "Navigator of the Seas" en la isla privada de la naviera de cruceros en las Bahamas el miércoles 7 de mayo, antes de un vuelo charter previsto de Miami a Rumania el 16 de mayo. Pero el jueves, Bayley anunció que los rumanos serían transferidos a una nave diferente, el "Enchantment of the Seas", para volar de Barbados a Rumania el próximo 21 de mayo.

Los tripulantes dijeron que Royal Caribbean no dio ninguna explicación por el retraso, el más reciente de varios, ya que se les dijo por primera vez que se irían a casa el 30 de marzo. Fishman dijo que Royal Caribbean Cruises ha repatriado a 14.000 de sus 70.000 empleados de su flota (se necesitan alrededor de 100 por crucero.

La decisión de hacer una huelga de hambre no fue fácil, dijeron los miembros de la tripulación. "Empezamos esta huelga de hambre porque alguien tiene que hacer algo", dijo uno. "El punto es nuestra salud mental. La salud mental está decayendo".

La semana pasada, un tripulante de Royal Caribbean se tiró por la borda del buque "Jewel of the Seas" cerca de Grecia; su cuerpo nunca fue encontrado, informa Miami Herald.

En una carta a los empleados esta semana, Bayley dijo que la compañía tiene servicios de asesoramiento disponibles. "La vida de la tripulación tiene tensiones y presiones únicas", escribió. "Recientemente, sufrimos la trágica pérdida de un colega a bordo del Jewel, y nuestros corazones están con su familia, amigos y colegas", añadió.

Uno de los miembros de la tripulación de ayuno dijo que su padre en Rumania está enfermo, y que su preocupación por su padre se está desgastando mientras permanece atrapado en el Caribe. "Sólo de pensar en que algo le pase, apenas puedo salir de la cama por la mañana", dijo. "Este buque estará dos días en Miami. ¿Por qué no pueden enviarnos en un avión?"

Por MundoMarítimo