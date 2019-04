El nuevo crucero de Royal Caribbean, que lleva por nombre “Spectrum of the Seas” no tiene previsto arribar al Puerto de Miami, dado que está destinado al mercado asiático, según informó Miami Diario. La nave fue recibida por la naviera en Alemania, uniéndose de esa forma a la flota de megabuques de la naviera, integrándose a las operaciones del “Quantum of the Seas”, “Harmony of the Sea”, “Symphony of the Seas”, considerados hasta ahora los más grandes del mundo.

Tras salir del astillero alemán de Meyer Werft, la nave efectuó su primera escala en el puerto de Málaga, España. El acto de presentación del buque contó con la presencia de Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, y Sergio Arévalo, Head of Sales de Royal Caribbean en España, según informó Cadena Ser.

Consultado al respecto, Arévalo recalcó que “tanto el puerto como la ciudad de Málaga son claves para Royal Caribbean, por eso hemos decidido volver a presentar nuestro nuevo buque aquí, como ya hicimos el año pasado con el ‘Symphony of the Seas’”.

Luego de recalar en Málaga, el “Spectrum of the Seas” zarpó hacia Barcelona, desde donde iniciará la travesía Global Odyssey, un viaje de 46 noches con destino a Shanghái, su puerto base. Durante su itinerario se visitarán 17 increíbles destinos incluyendo Atenas, Dubái, Singapur, Hong Kong y muchos más.

Características

El “Spectrum of the Seas” es la nave más vanguardista de Royal Caribbean, creado específicamente para el mercado asiático. El crucero cuenta con capacidad para 4.246 pasajeros y 1.551 tripulantes, se ha diseñado para ofrecer el mejor entretenimiento a bordo.

Entre sus novedades se puede destacar que incorpora la primera zona exclusiva y privada para suites de Royal Caribbean. Ubicadas en un espacio privilegiado en la proa del buque, las suites cuentan con ascensor privado, restaurante y salón propios, y acceso a áreas exclusivas como The Balcony (una zona al aire libre donde relajarse y tomar el sol) y The Boutique (un área comercial donde reservar experiencias privadas de compras).

También cuenta con la Ultimate Family Suite, un camarote especialmente diseñado para acoger familias de hasta 11 pasajeros.

El buque cuenta con algunas de las atracciones más famosas de Royal Caribbean: la North Star, una cápsula observatorio que se alza a más de 90 metros sobre la cubierta; el RipCord by iFly, un simulador de paracaidismo; el SkyPad, una gran cúpula luminosa con camas elásticas y gafas de realidad virtual; el Seaplex (un espacio que incluye una escuela de trapecio, cancha de baloncesto, pista de patinaje y coches de choque, con comida a bordo y la música de un DJ), un láser tag, y el simulador de surf FlowRider. A esto se suma el teatro Two70°.

Inversión en Miami

En otro ámbito, Royal Caribbean aprobó una renovación total de su sede en Port Miami cuyo monto asciende a los US$300 millones. La obra ampliaría la capacidad de personal de la empresa de 2.200 a 4.200.

En ese sentido, el Comité de Turismo y Puertos de Miami-Dade aprobó el acuerdo que le permitirá a Royal Caribbean Cruises construir un nuevo edificio de oficinas y estacionamiento en los terrenos ubicados en el extremo suroeste de Dodge Island, junto donde están sus antiguas oficinas.

El edificio será de 10 pisos y 350.000 pies cuadrados e incorporará ventanas del piso al techo.

Según el arquitecto Kenneth Drucker, de la firma arquitectónica neoyorkina HOK, cuando esté terminado, el edificio se verá como un crucero.

La estructura se construirá 15 pies por encima del nivel del mar y colocar los equipos críticos en pisos superiores. Muchos modelos climáticos indican que las calles de Miami se inundarán a diario para el 2070.

Si la comisión del condado de Miami-Dade lo aprueba, se espera que las cosas sucedan muy rápidamente. Royal Caribbean espera que los nuevos edificios estén terminados para octubre del 2020 y la renovación de los otros en el otoño del 2021.

El pleno de la comisión votará la propuesta en mayo próximo.

Por MundoMarítimo