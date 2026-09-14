Una ofensiva relámpago de los hutíes, alineados con Irán, ha ampliado su control sobre la costa de Yemen y reforzado su capacidad para restringir el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo y comercio internacional.
Los hutíes llegaron el 11 de septiembre a la isla de Perim, ubicada en el centro del estrecho que separa Yemen de África. El avance representa una nueva presión para Arabia Saudita, que durante los últimos seis meses ha utilizado sus puertos del mar Rojo para exportar buena parte de su petróleo, ante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, situado al otro extremo de la península arábiga.
El desarrollo también plantea un nuevo desafío para el presidente estadounidense Donald Trump, quien enfrenta una creciente presión económica derivada del conflicto con Irán y busca una salida mediante una campaña de presión económica destinada a forzar concesiones de Teherán.
“El plan de Trump ha sido destruido por los hutíes”, afirmó Stephen Wertheim, investigador principal de Carnegie Endowment for International Peace, al señalar que Washington había intentado presionar económicamente a Irán manteniendo el conflicto militar en niveles que no afectaran severamente a la economía estadounidense.
Riesgo para las rutas energéticas
Estados Unidos enfrenta el dilema de evitar que los hutíes cierren Bab el-Mandeb, situación que podría elevar los precios de la energía y afectar el comercio mundial, sin abrir simultáneamente un nuevo frente militar contra un grupo que ya ha resistido operaciones de Arabia Saudita y Estados Unidos.
El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman solicitó recientemente a Trump apoyo militar estadounidense para combatir a los hutíes. Según tres fuentes citadas por Reuters, Washington descartó por ahora una intervención directa, aunque ofreció apoyo en materia de inteligencia.
La presión sobre Arabia Saudita aumentó luego de que el país cerrara temporalmente su oleoducto East-West, de 1.200 kilómetros, tras un ataque aéreo contra esta infraestructura. La instalación había transportado entre 4 millones y 5 millones de barriles diarios durante los últimos seis meses, equivalente a entre 4% y 5% del suministro mundial.
Arabia Saudita informó que el cierre fue adoptado como medida preventiva después de un ataque con drones que, según Bagdad y Riad, se originó en Irak. No hubo una reivindicación inmediata de responsabilidad. Imágenes satelitales mostraron humo negro elevándose desde una zona del oleoducto al sur de Medina.
Sin acuerdo sobre Ormuz
La escalada se produce mientras Irán y los países del Golfo se preparan para una reunión en Omán prevista para el 14 de septiembre, en la que se abordarán, entre otros asuntos, las condiciones de navegación por el estrecho de Ormuz.
Un alto funcionario iraní, que habló bajo condición de anonimato, redujo las expectativas de un acuerdo. Según explicó, el encuentro fue convocado por iniciativa de Omán y no se espera que concluya con un acuerdo firmado sobre la vía marítima bloqueada.
Irán busca que su control sobre Ormuz sea reconocido y que se le permita cobrar tarifas a los buques que transiten por el estrecho, una propuesta rechazada por Washington y Omán.
El gobierno iraní también ha condicionado la reapertura del estrecho al cumplimiento de siete condiciones comunicadas a Estados Unidos, según la agencia Tasnim.
Mientras tanto, la ofensiva hutí continúa generando preocupación sobre Bab el-Mandeb. La Agencia Internacional de Energía informó que el suministro de crudo saudita cayó a sus niveles más bajos en más de tres décadas, en parte debido a ataques contra buques que transitaban por el estrecho vinculados a los hutíes.
Los hutíes sostienen que la navegación marítima continúa siendo segura para todos los buques, con excepción de las embarcaciones sauditas, sujetas a una prohibición previamente anunciada.
Por MundoMaritimo
Cierre de Ormuz demuestra la fragilidad del comercio global y su dependencia de las vías marítimas estratégicas
Tránsito marítimo por el Mar Rojo se reduce a mínimos de varios meses tras escalada de ataques hutíes
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