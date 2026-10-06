Las restricciones en dos de los principales pasos marítimos de Medio Oriente continúan afectando los flujos de petróleo y el transporte marítimo. Irán mantiene condicionado el restablecimiento de la navegación por el Estrecho de Ormuz, mientras Arabia Saudita prepara opciones para una ofensiva contra los hutíes en Yemen destinada, entre otros objetivos, a recuperar el control de Bab el-Mandeb, reporta Reuters.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos cumpla las siete condiciones establecidas por Irán sobre la base del memorando de entendimiento alcanzado en junio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, indicó que en esta etapa las conversaciones están centradas en el estrecho y que el retorno de la seguridad a la vía marítima requiere medidas de Washington. También negó que Teherán esté negociando inspecciones de instalaciones nucleares a cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses.
Irak moviliza crudo a través de Ormuz
En medio de las restricciones, la estatal Iraqi Oil Tanker Company informó el transporte de dos millones de barriles de crudo iraquí a bordo de un VLCC a través de Ormuz, operación que su director general, Ali Qais Abdul Jabbar, describió como la primera de este tipo realizada por la compañía en décadas.
Esto permite movilizar directamente el petróleo a través del estrecho, en lugar de entregarlo en el puerto de Basora, otorgando a la comercializadora estatal SOMO mayor flexibilidad para definir dónde vender el cargamento. Irak había obtenido previamente autorización iraní para que sus tanqueros atravesaran Ormuz.
Situación crítica en el Estrecho de de Bab el-Mandeb
A las restricciones en el Estrecho de Ormuz se agrega la situación en el Estrecho de Bab el-Mandeb, salida meridional del Mar Rojo y ruta entre el Mediterráneo y Asia que adquirió mayor relevancia como alternativa para el embarque y transporte marítimo de petróleo, debido al bloqueo de facto en Ormuz.
Arabia Saudita prepara una ofensiva contra los hutíes después de que el grupo avanzara por la costa y tomara el control de Bab el-Mandeb el mes pasado. Entre las opciones consideradas figura una operación concentrada en recuperar el área del estrecho o una ofensiva simultánea en varios frentes de Yemen.
La operación sería ejecutada por fuerzas yemeníes bajo supervisión saudita y respaldada por ataques aéreos de Riad. Dependiendo de su alcance, podrían movilizarse más de 100.000 efectivos yemeníes.
Estados Unidos proporciona inteligencia para las operaciones sauditas, aunque no se prevé una participación directa de sus aliados en los combates. Las estimaciones sobre el inicio de la ofensiva van desde las próximas semanas hasta después de las elecciones de medio término estadounidenses de comienzos de noviembre. El objetivo es recuperar el tránsito marítimo seguro en la región, clave para reponer la normalidad en las rutas que atraviesan el Canal de Suez.
OPEP+ mantiene producción y Brent supera US$100
Las interrupciones al tránsito marítimo producto del conflicto bélico en Medio Oriente están incidiendo en la producción y exportaciones de los países del Golfo. OPEP+ acordó mantener sin cambios sus objetivos de producción para noviembre, mientras sus productores de la región continúan bombeando por debajo de sus cuotas debido a las disrupciones en las exportaciones.
Los flujos de exportación se han situado entre 60% y 80% de sus niveles normales durante los últimos meses. Los siete miembros centrales de OPEP+ produjeron 25 millones de barriles diarios en agosto, 630.000 bpd más que en julio, pero cerca de cinco millones de bpd menos que antes del conflicto, en febrero.
El Brent permanece sobre US$100 por barril, frente a aproximadamente US$73 antes del inicio de la guerra. Los precios habían retrocedido el viernes después de que líderes europeos acordaran liberar reservas de diésel a petición del presidente estadounidense Donald Trump.
Por MundoMaritimo
Trump lanza nuevo plan para reabrir el Estrecho de Ormuz con apoyo de países, aseguradoras y la industria marítima
Tres tanqueros de petróleo fueron alcanzados por proyectiles en el Estrecho de Ormuz
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