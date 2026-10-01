Tres tanqueros de petróleo abanderados en Liberia fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido mientras transitaban por el Estrecho de Ormuz el martes, informó el servicio de inteligencia marítima basado en Gracia, Marisks. Según un reporte difundido el 30 de septiembre, los buques navegaban con sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS) apagados para evitar ser detectados.

Uno de los buques afectados fue el tanquero de productos “Al Ruwais”, que, de acuerdo con datos de Kpler, realizó a fines de septiembre tranfirió diésel en una operación buque a buque (STS) frente al puerto de Sohar, Omán,.

El VLCC “Mersin Prosperity” también efectuó una operación STS frente a Sohar, a mediados de septiembre, para transferir 2 millones de barriles de crudo iraquí Basrah a otra nave.

Por su parte, el tanquero Aframax “Sinbad” cargó productos refinados en el puerto industrial de Jubail, Arabia Saudita, a comienzos de septiembre, según Kpler.

ADNOC Logistics & Services, que gestiona “Al Ruwais” y “Mersin Prosperity”, declinó comentar el incidente, mientras que Anglo-Eastern Tanker Management, responsable de “Sinbad”, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.

Nuevo punto para transferencias

Ante la agudización del conflicto entre EE.UU. e Irán, los productores de petróleo del Golfo Pérsico están realizando operaciones de transferencia de carga más lejos de la zona afectada por la guerra, ante la congestión de tanqueros en las aguas próximas al Estrecho de Ormuz. El Golfo de Kutch, frente a Gujarat, India, surge como una alternativa.

Las opciones de rutas utilizadas hasta ahora, principalmente frente a Omán y Emiratos Árabes Unidos, se han congestionado, presionando la infraestructura disponible para operaciones STS. Vortexa estima que la capacidad regional podría haber alcanzado su límite y que completar una transferencia desde un VLCC toma actualmente entre cinco y seis días. El cuello de botella se ha convertido en la principal fuente de retrasos en el transporte marítimo de la zona.

Las transferencias frente a la costa occidental de India también podrían reducir la exposición de los buques a ataques en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, funcionarios iraníes advirtieron la semana pasada que el conflicto podría extenderse hacia el océano Índico.

Precios del crudo

En este contexto, los precios del petróleo avanzaron el 1 de octubre, pese a la recuperación de las exportaciones de crudo de Medio Oriente hacia niveles previos a la guerra. Los futuros del Brent para diciembre subieron 2%, hasta US$99,98 por barril, mientras el WTI avanzó 1,1%, hasta US$89,38. En paralelo, bancos de inversión como Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley elevaron sus proyecciones para el cuarto cuatrimestre, situando el Brent en un promedio de US$90,22 por barril y el WTI en US$85,47.

Las exportaciones de crudo de Medio Oriente alcanzaron 17,5 millones de barriles diarios en un promedio de 10 días, equivalente al 98% de los niveles previos a la guerra, según J.P. Morgan. De acuerdo con Kpler, excluyendo a Irán, 16,5 millones de barriles diarios lograron salir de la región del Golfo Pérsico en septiembre, mientras cerca del 40% de esos volúmenes evitó el Estrecho de Ormuz mediante rutas alternativas.

Pese a la recuperación de los flujos, HSBC señaló que el mercado físico continúa ajustado. El Brent fechado cerró el miércoles en torno a US$121 por barril, según Argus Media, muy por encima de los futuros, mientras persisten las restricciones de suministro, la incertidumbre sobre el tránsito por Ormuz y los riesgos de seguridad regional.

Por MundoMaritimo