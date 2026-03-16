El mercado del transporte marítimo de graneles muestra señales mixtas en lo que va de 2026, combinando un sólido desempeño bursátil con resultados operacionales más débiles durante el último año. Así lo indica el informe Dry Bulk Shipping Financial Insight – March 2026, que analiza el comportamiento financiero de varias navieras del sector y las perspectivas para la industria.
En lo que va del año—hasta el 12 de marzo de 2026— el Drewry Dry Bulk Shipping Equity Index registró un alza de 38%, superando ampliamente el desempeño del S&P 500, que en el mismo periodo retrocedió 2,5%. “El índice ha sido impulsado por una fortaleza contracíclica del mercado, apoyada en la continua demanda de mineral de hierro por parte de China y en una disponibilidad limitada de buques”, señala el reporte.
Entre las compañías analizadas, Diana Shipping registró el mayor incremento en el valor de sus acciones, con un alza de 47%. Le siguieron Pacific Basin con un crecimiento de 32,7%, Star Bulk con 15,2% y DS Norden con 5,5%. En el caso de Diana Shipping, el desempeño también se vio favorecido por su oferta para adquirir Genco Shipping & Trading Ltd., operación que captó la atención del mercado.
Resultados financieros
Pese al buen desempeño bursátil, los resultados financieros reportados por varias navieras graneleras durante 2025 reflejaron un escenario más desafiante. En promedio, los ingresos por Fletamento por Tiempo Equivalente (TCE) registraron caídas de dos dígitos entre los principales operadores analizados.
Pacific Basin, Star Bulk Carriers y DS Norden reportaron descensos de 19,8%, 17,5% y 29,9%, respectivamente. Esta contracción respondió principalmente a tarifas de flete más débiles, en un contexto donde el crecimiento de la oferta de flota superó al de la demanda, además de disrupciones geopolíticas que afectaron los volúmenes de comercio. “Las menores tarifas de flete y las interrupciones en el comercio marítimo redujeron los ingresos del sector durante 2025”, indica el informe.
En contraste, Diana Shipping reportó una caída más moderada de 6,4% en sus ingresos, atribuida principalmente a la venta de buques y a un mayor número de días en dique seco. La naviera logró mantener relativamente estable su tarifa diaria promedio gracias a su estrategia de contratos de fletamento a tasa fija. “La estrategia de contratos a tarifa fija permitió que el promedio diario de TCE se mantuviera en torno a los US$15.454/día en 2025, frente a los US$15.267/día registrados en 2024”.
El EBITDA también se redujo entre las navieras analizadas, destacando la caída interanual de 44,4% registrado por Star Bulk. Pacific Basin, en tanto, experimentó un descenso de 21,1%, reflejando principalmente la compresión de las tarifas TCE.
Como consecuencia, las utilidades netas también se vieron afectadas. Star Bulk reportó la mayor caída, con un retroceso de 72,4% interanual hasta los US$84 millones, mientras que Pacific Basin registró una disminución de 55,8% hasta los US$58,2 millones. Diana Shipping fue la excepción, con un aumento de 39,9% en su ingreso neto hasta los US$17,8 millones, impulsado por ganancias derivadas de valores bursátiles.
Mercado y perspectivas
En paralelo, los precios de construccióno de buques Capesize se han mantenido firmes durante el último año, impulsados por la alta utilización de los astilleros, la creciente demanda de mineral de hierro y bauxita, y el aumento en los costos asociados a la construcción de buques que cumplan con regulaciones ambientales más estrictas.
“Los precios de nuevas construcciones probablemente se mantendrán elevados durante 2026, respaldados por una capacidad casi completa en los astilleros y por la creciente demanda de diseños más eficientes en consumo de combustible”, añade el informe.
Asimismo, los valores de buques de segunda mano en todos los segmentos del mercado —Capesize, Panamax, Supramax y Handysize— se mantuvieron durante 2025 por encima de sus promedios históricos de los últimos cinco años, impulsados por una demanda sólida y una activa dinámica de carga en las principales rutas comerciales.
El informe también destaca que el primer trimestre de 2026, tradicionalmente débil para el transporte de graneles, ha mostrado volúmenes de carga superiores a lo esperado, especialmente en el segmento Capesize.
De cara a 2026, Drewry proyecta que la demanda medida en toneladas-milla crecerá 3,3%, mientras que la oferta efectiva aumentará solo 1,8%, influida por factores como el slow steaming y buques fuera de servicio debido al cumplimiento de regulaciones.
Sin embargo, el informe advierte que el conflicto en Medio Oriente podrían generar incertidumbre: “Las disrupciones en esa región se estiman en cerca de 30 millones de toneladas mensuales de comercio de graneles, equivalentes aproximadamente al 7% de la demanda mundial, lo que podría provocar volatilidad en el mercado de fletes, especialmente en el segmento Supramax, que representa cerca del 40% de los aproximadamente 7.000 tránsitos anuales de graneleros a través del Estrecho de Ormuz”.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento se acelera pese a débiles tarifas spot y a débiles resultados de las líneas navieras
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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