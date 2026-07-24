Las amenazas de los hutíes de imponer un bloqueo naval a Arabia Saudita ya comienzan a alterar el comercio energético global. Tanqueros cargados con crudo saudí han cambiado de rumbo en el Mar Rojo, las refinerías asiáticas buscan rutas alternativas a través del Canal de Suez y los precios del petróleo reaccionan al alza ante el riesgo de nuevas interrupciones en dos de los principales cuellos de botella del transporte marítimo: Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz.

La tensión se produce mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa afectando el suministro mundial de petróleo. A ello se suman los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas y la navegación rusa en el Mar Negro, que han alterado las operaciones de un oleoducto por el que circula cerca del 2% del petróleo mundial. En este contexto, el Brent subió un 2%, alcanzando los US$91 por barril, su mayor nivel en varias semanas.

Bab el-Mandeb se consolida como el nuevo punto crítico

El anuncio hutí pone en riesgo la principal vía que Arabia Saudita utiliza actualmente para abastecer a los mercados asiáticos. Ante las restricciones en el estrecho de Ormuz, el reino incrementó el uso del oleoducto Este-Oeste, que transporta millones de barriles diarios hasta el puerto de Yanbu, desde donde los cargamentos cruzan Bab el-Mandeb rumbo a Asia.

Según Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, una interrupción en ese paso "amenazaría no solo los envíos saudíes, sino también una de las pocas rutas capaces de compensar la reducción del tránsito por Ormuz". De hecho, el puerto de Yanbu moviliza actualmente cerca de 4 millones de barriles diarios, de los cuales alrededor de 2,5 millones atraviesan Bab el-Mandeb con destino a compradores asiáticos.

Asia recurre al Canal de Suez pese al mayor costo

El impacto también alcanza a los compradores asiáticos. Refinerías de la región comenzaron a evaluar el transporte de crudo saudí a través del Canal de Suez y el oleoducto egipcio SUMED, una alternativa que permitiría evitar Bab el-Mandeb en caso de un bloqueo total.

Sin embargo, este desvío implica importantes sobrecostos. Analistas estiman que rodear África tras cruzar Suez puede agregar hasta cuatro semanas al viaje hacia Asia, incrementando el consumo de combustible y las tarifas de flete.

La refinería surcoreana Hyundai Oilbank, por ejemplo, buscaba contratar un VLCC con la opción de utilizar el sistema SUMED para trasladar parte del cargamento antes de atravesar el Canal de Suez, debido a las restricciones de calado que impiden el paso de estos buques completamente cargados.

Para Matt Smith, director de investigación de materias primas de Kpler, el cambio de comportamiento de los petroleros demuestra que "las amenazas están siendo tomadas muy en serio" por la industria.

Riesgo para el transporte marítimo mundial

La preocupación del sector va más allá de Arabia Saudita. Kpler advirtió que una interrupción simultánea y prolongada en Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz podría afectar las rutas por las que transita aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de petróleo.

La consultora Marisks, en tanto, calificó el anuncio hutí como "una escalada creíble" y recomendó a las compañías con operaciones regulares en Arabia Saudita revisar su exposición al riesgo, especialmente aquellas cuyos buques hacen escala en puertos del Mar Rojo.

Con el tránsito marítimo adaptándose nuevamente a un escenario de alta incertidumbre, el conflicto en Medio Oriente continúa redefiniendo las rutas energéticas globales y elevando la presión sobre la cadena logística internacional.

Por MundoMaritimo