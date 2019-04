Terminal Puerto Arica (TPA), destacó que desde el inicio de sus operaciones ha movilizado una gran parte de la soja que exporta Bolivia y, por esto, durante los últimos años el terminal ha puesto sus esfuerzos en realizar inversiones y mejoras con el objetivo de potenciar sus servicios y entregar a los transportistas bolivianos que llegan al puerto una atención de calidad.

Es así como hace un par de semanas TPA llevó a cabo un análisis en el cruce de frontera que entregó información relevante para el desarrollo de las operaciones, indicando, por ejemplo, donde estaban los tiempos de demoras que retrasan la cadena logística.

El Antepuerto del Terminal también ha tomado un rol vital en esta iniciativa, brindando todos los datos necesarios para planificar los camiones que vienen cargados con soja, reduciendo así los tiempos de espera a solo 2 días, pudiendo disminuir incluso en 24 horas su llegada a este sector del terminal.

Esteban Sánchez, Transportista Boliviano, destacó que “hoy me he sorprendido, porque la planificación ha sido muy rápida. Me llamaron de TPA y me comentaron que podría descargar al segundo turno. Antes esperábamos muchos días para poder descargar, pero esta vez llegue el domingo a Antepuerto y este lunes ya estaba descargando”.

Desde TPA comentaron que esta es una mejora que alegra al terminal, puesto que brindar una mejor experiencia al cliente es un foco vital para la organización. Cumplir a cabalidad con sus necesidades se ha vuelto una prioridad tanto para los ejecutivos, como para sus colaboradores, aportando además de apalancar el crecimiento y desarrollo país de vecino.

Catherine Torres, Coordinadora de exportación de TPA, señalo que “esta iniciativa contribuye directamente al exportador, ya que aseguramos la continuidad de sus despachos desde planta a puerto teniendo de forma rápida la disponibilidad de camiones. Por otra parte, la descarga expedita permite a los transportistas aumentar la cantidad de viajes mensuales en la ruta Santa Cruz – Arica – Santa Cruz, lo que claramente conlleva beneficios para empresarios y conductores”.

Desde TPA aseguraron que seguirá avanzando los próximos meses en esta materia y pronto lanzará una plataforma especializada para los clientes exportadores de graneles vegetales.