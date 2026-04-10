Terminal Puerto Arica (TPA) anunció la realización de la tercera edición del Curso Internacional de Operaciones Portuarias – Perú (CIOP), el cual se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026. La iniciativa consolidará como una instancia clave de formación y vinculación para actores del comercio exterior del sur del Perú.
A diferencia de programas tradicionales, el CIOP se caracteriza por su enfoque práctico e inmersivo, permitiendo a los participantes conocer en terreno el funcionamiento de un terminal portuario, interactuar directamente con especialistas del sector y comprender de manera aplicada los procesos logísticos que impactan en la eficiencia de la cadena de suministro.
El curso está dirigido a importadores, exportadores, operadores logísticos, agentes de aduana y empresas vinculadas al comercio exterior, quienes podrán acceder a contenidos teóricos, casos prácticos, visitas guiadas y espacios de networking, generando una experiencia integral.
Además, durante las tres jornadas, los asistentes recorrerán distintas áreas del terminal, conocerán operaciones marítimas y terrestres, abordarán temáticas como seguridad, certificaciones, manejo de cargas peligrosas y servicios portuarios, además de interactuar con empresas invitadas del sector público y privado, fortaleciendo una mirada integral del sistema logístico.
TPA señala que el CIOP se establece como una plataforma regional donde se reúnen actores importantes del sistema logístico del sur del Perú. Esto crea un lugar especial para compartir experiencias, colaborar y abrir nuevas oportunidades de negocio.
Cabe mencionar que las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de abril de 2026, con cupos limitados y un proceso de selección orientado a asegurar una experiencia de alto valor para los participantes.
Al respecto, Karina Hidalgo, Supervisora de SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA S.A., participante de la versión anterior del CIOP Perú, comentó que “tuve la oportunidad de participar en el CIOP 2025 organizado por TPA, fue una experiencia muy valiosa que nos permitió conocer de cerca los servicios y herramientas que ofrece el puerto para nuestros clientes en común. Durante el curso, pudimos interactuar con los equipos comercial, administrativo, de operaciones y seguridad, lo que nos permitió comprender de mejor manera las distintas soluciones disponibles, como descarga directa e indirecta, desconsolidado y almacenaje para distintos tipos de carga”.
Agregó que “sin duda, es una experiencia muy completa, que combina teoría y práctica, y que permite fortalecer el conocimiento del negocio. Destacó también la facilidad de acceso a la información a través de su página web y la oportuna atención que brindan cuando se requiere”.
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