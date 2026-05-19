Con una positiva participación y una agenda enfocada en los principales desafíos y oportunidades de la cadena logística internacional, Terminal Puerto Arica (TPA) finalizó una nueva versión de CIOP Perú 2026, instancia que reunió durante tres jornadas a clientes, operadores logísticos y representantes vinculados al comercio exterior peruano.

La actividad permitió abordar en profundidad distintos procesos y servicios relacionados con la operación portuaria, integrando exposiciones técnicas, visitas en terreno y espacios de diálogo orientados a fortalecer el conocimiento y la vinculación entre los distintos actores de la cadena logística.

Durante el programa se desarrollaron exposiciones sobre operación portuaria, importaciones y exportaciones, certificaciones ISO, medio ambiente, cargas peligrosas, operaciones terrestres y procesos aduaneros, contando además con la participación de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú,, Aduanas de Chile, Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) y la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA).

Asimismo, los asistentes pudieron recorrer distintas áreas operativas del terminal, incluyendo el sector norte y almacenes, permitiendo conocer en terreno la infraestructura, equipamiento y capacidades que ofrece TPA para el desarrollo de operaciones multipropósito.

Camilo Jobet, gerente general de Terminal Puerto Arica, destacó el valor de este tipo de encuentros, señalando que: “CIOP Perú se ha transformado en una instancia muy relevante para acercar nuestras operaciones a clientes y actores del comercio exterior, permitiendo generar espacios de aprendizaje, confianza y vinculación directa. Para nosotros es fundamental seguir fortaleciendo estas relaciones y mostrar en terreno las capacidades, servicios e infraestructura que ponemos a disposición de la macrozona andina”.

De acuerdo con TPA, la realización de CIOP Perú 2026 reafirma el compromiso del puerto con el desarrollo logístico regional, la integración con Perú y la generación de espacios de colaboración que contribuyan al fortalecimiento del comercio exterior y la conectividad de la macrozona andina.

Por su parte, Dennis Chalco, de la empresa N-LOG Internacional Cargo, destacó sobre este curso: “Fue una experiencia muy enriquecedora, destacando la excelente atención y disposición del equipo de Terminal Puerto Arica durante las tres jornadas. Esta instancia nos permitió conocer en profundidad las capacidades, servicios y fortalezas del puerto, consolidándolo como un aliado estratégico para el desarrollo logístico y el comercio exterior”.

En tanto, David Becerra, de la empresa Oliamerica, señaló lo que significó para él participar en esta edición del CIOP Perú: “Fue una experiencia muy significativa. Llevo más de 15 años trabajando en comercio exterior y exportando a través de Puerto Arica, por lo que conocer el puerto desde dentro fue realmente un sueño cumplido. Destaco la gran disposición y cercanía del equipo directivo y de los trabajadores de TPA, quienes nos enseñaron con mucha claridad cómo funciona la operación portuaria y respondieron todas nuestras consultas. Nos llevamos un valioso aprendizaje sobre el trabajo que realiza el puerto, además de nuevos contactos que sin duda fortalecerán nuestra relación y nos permitirán seguir potenciando nuestro desarrollo exportador”.

Para TPA, esta instancia representa una importante oportunidad para continuar fortaleciendo la relación con clientes y actores estratégicos de Perú, promoviendo el intercambio de experiencias, la colaboración y el conocimiento directo de los procesos logísticos que forman parte de la cadena portuaria.