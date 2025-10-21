Durante la jornada del lunes 20 de octubre se iniciaron oficialmente las actividades de TOC Américas 2025 con la realización del Tour Portuario a través de los puntos clave del sistema logístico de Panamá, que incluyó visitas a los puertos de Cristóbal y Balboa de PPC, SSA Marine MIT en el puerto de Colón y las Esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá, en un recorrido que se realizó en gran parte a bordo del Canal Panama Railway.

Puerto de Cristóbal

Los delegados durante la mañana abordaron el Panama Canal Railway en dirección al Puerto de -Cristóbal de Panama Port Company (PPC) en dónde pudieron conocer en detalle las capacidades, equipamiento y operaciones del recinto ubicado en la costa del Atlántico. Juan Antonio Sucre, subgerente de Asuntos Corporativos de Hutchison Ports Panama, quien dio la bienvenida a los visitantes y encabezó el recorrido, señaló que el recinto cuenta con un total de 13 grúas, entre Panamax y Post-Panamax y más de 1.500 conexiones para contenedores refrigerados.

En la ocasión manifestó a MundoMaritimo que: “para nosotros es un placer y un orgullo recibir a los delegados de TOC Américas que se celebra por tercer año consecutivo en Panamá”, evento que destacó, “siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando”.

Puerto de Colón

Alrededor del mediodía, los delegados se trasladaron hasta las instalaciones de SSA Marine MIT en el puerto de Colón donde disfrutaron de un almuerzo para posteriormente conocer los modernos equipamientos automatizados del terminal. En la oportunidad, Enrique Clément, gerente de Mercadeo y servicio al cliente, manifestó que “siempre es grato recibir a los visitantes de TOC Américas. SSA Marine Marine MIT, desde los inicios del evento por tierras panameñas ha estado presente y siempre nos gusta traer a los visitantes para que conozcan lo que tenemos como terminal en cuanto a avances de tecnología e infraestructura”.

En ese sentido, destacó que “estamos incorporando a nuestro equipo de automatic stacking cranes, seis grúas adicionales completando una serie de 12 robots que van a manejar lo que es la importación de nuestro terminal. Hoy en día estos robots son controlados por un equipo de personas que lo que hace es, básicamente, supervisar su operación y velar porque todo cumpla con los procesos de seguridad que requiere el sistema en nuestro terminal”.

Centro de Visitantes de Agua Clara

Durante la tarde la delegación se trasladó hasta el Centro de Visitantes de Agua Clara del Canal de Panamá. En la ocasión, presenciaron el tránsito de un portacontenedores por las esclusas Neopanamax, como muestra de las complejas operaciones que se realizan a diario en la estratégica vía interoceánica.

Puerto de Balboa

Posteriormente, los visitantes abordaron nuevamente el Panama Canal Railway para dirigirse, esta vez, al Puerto de Balboa de PPC, en el lado Pacífico del Canal, donde Juan Antonio Sucre ofreció una exposición en la que destacó que el recinto cuenta con 25 grúas pórtico (o STS) entre Panamax y Post-Panamax capaces de atender buques de hasta más de 18.000 TEUs, siendo el puerto de América Latina con mayor cantidad de este tipo de equipos. Detalló que el recinto que cuenta además con más de 3.500 conexiones para contenedores refrigerados.

“Panamá en estos momentos cuenta con una capacidad aproximada entre 14 y 15 millones de TEUs. El Puerto de Balboa cuenta con una capacidad de 5 millones de TEUs y el Puerto de Cristóbal otros 2 millones, ofreciendo Hutchison Ports PPC, en conjunto, un poquito menos de la mitad de lo que Panamá puede ofrecer en cuanto a capacidad”, señaló Sucre, quien destacó además la oferta de conectividad que ofrecen ambos recintos portuarios ubicados a cada extremo del Canal de Panamá.

Tras la exposición, los delegados conocieron las instalaciones del terminal en un recorrido que de forma inédita, se realizó bajo la luz artificial del recinto (imagen principal), lo que les permitió tener una perspectiva diferente de la operación de la instalación.

Primera jornada de conferencias

Cabe recordar que este martes 21 de octubre se dará comienzo al programa de conferencias de CSC Live, con la Sesión Plenaria “El futuro de Panamá como hub logístico”, que examinará el papel estratégico del país en el comercio regional y global. Moderada por Demóstenes Pérez, Chief Commercial Officer de IPL Group, la instancia contará con la destacad participación de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Logístico del Gobierno de Panamá.

Durante la jornada dedicada al Comercio, se desarrollarán además los paneles “Perspectivas del comercio marítimo y los flujos de carga”; “Gestionar las complejidades de la cadena de suministro en las Américas” y “Cadena de frío para exportaciones alimentarias: oportunidades y desafíos”, donde se abordarán las tendencias del comercio marítimo, los retos logísticos de la región y las oportunidades que ofrece el crecimiento del comercio refrigerado.

Por MundoMaritimo