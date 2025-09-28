Quedan por delante unas pocas semanas para una nueva versión de TOC Américas, el principal evento de la industria marítima, portuaria y logística de América Latina que tendrá lugar en Ciudad de Panamá entre los días 21 y 23 de octubre. Este año el evento, bajo el lema Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos? Reunirá a los más destacados actores y analistas del sector en torno a sus prestigiosas conferencias Container Supply Chain (CSC) y TECH TOC, además de contar con un imponente espacio de exhibición donde destacadas compañías de la región darán cuenta de su gama de servicios.

Sin embargo, una de las características más importantes de cada edición de TOC Américas es que los delegados cuentan con amplias oportunidades de networking. En esta oportunidad no será distinto, de hecho, el lunes 20 de octubre, justo un día antes de que se abran los fuegos de las conferencias, delegados, expositores, oradores y patrocinadores registrados podrán asistir a un completo Tour Portuario que incluye un recorrido vía férrea a través del Canal Panamá Railway con detenciones en puntos estratégicos como el Parque Logístico de Colón (MIT) y en el puerto del MIT, recinto donde los visitantes podrán disfrutar de un almuerzo y una exposición por cortesía de la compañía anfitriona.

Luego, la delegación será trasladada hasta el Centro de Visitantes de Agua Clara del Canal de Panamá, donde podrá apreciar las operaciones de las nuevas esclusas de la vía interoceánica. Desde ahí, el recorrido continuará hasta PPC Panamá antes del retorno al Centro de Convenciones. Quienes deseen ser parte de esta actividad deben ser delegados, expositores o auspiciadores, y deberán registrarse anticipadamente dado que los cupos son limitados.

El martes 21 de octubre, posterior al cierre de la primera jornada de conferencias, entre las 19.00 y 22.00 horas se llevará a cabo la Recepción de Networking en Canal House Panamá, donde los delegados podrán optar a una selección de bebidas y alimentos disponibles, además de musica en vivo.

Almuerzos y coffe breaks

Además, entre las exigentes jornadas de debates y ponencias de la mañana y la tarde tendrán un necesario momento para reponer energías durante cada jornada entre las 12.30 y las 14.00 horas, momento en que los delegados podrán optar de una selección de opciones para el almuerzo, incluyendo entrantes, platos principales y postres, servidos en la zona de comedor designada. Además, todos los días en el recinto de exposición los delegados podrán, entre una conferencia y otra, disfrutar de oportunos coffee break, claves para amenizar las infaltables conversaciones de pasillo.

Durante todo el evento, los delegados podrán aprovechar al máximo su experiencia en TOC Américas con la aplicación TOC GO. A través de sus celulares dispondrán de un acceso de nivel premium a la app para conectar y organizar reuniones con otros asistentes, acceder al programa y contenido de las conferencias, conocer a los expositores y programar su propia agenda, entre otras posibilidades.

El jueves 23, al cierre de las conferencias, a las 13.30 horas, los expositores inscritos podrán acudir hasta el stand de ventas de TOC Worldwide para ser parte del tradicional y emocionante torneo de mini golf, instancia en la que también podrán disfrutar de una refrescante bebida. El ganador del torneo asegurará para su compañía la disponibilidad de un stand gratuito para la versión de TOC Américas 2026.



Para mayor información sobre las últimas alternativas de participación disponibles en TOC Américas 2025 Panamá, por favor contáctese aquí.

Por MundoMaritimo