Quedan por delante unas pocas semanas para una nueva versión de TOC Américas, el principal evento de la industria marítima, portuaria y logística de América Latina que tendrá lugar en Ciudad de Panamá entre los días 21 y 23 de octubre. Este año el evento, bajo el lema Trade, Tariffs & Tensions… ¿Cómo avanzamos? Reunirá a los más destacados actores y analistas del sector en torno a sus prestigiosas conferencias Container Supply Chain (CSC) y TECH TOC, además de contar con un imponente espacio de exhibición donde destacadas compañías de la región darán cuenta de su gama de servicios.
Sin embargo, una de las características más importantes de cada edición de TOC Américas es que los delegados cuentan con amplias oportunidades de networking. En esta oportunidad no será distinto, de hecho, el lunes 20 de octubre, justo un día antes de que se abran los fuegos de las conferencias, delegados, expositores, oradores y patrocinadores registrados podrán asistir a un completo Tour Portuario que incluye un recorrido vía férrea a través del Canal Panamá Railway con detenciones en puntos estratégicos como el Parque Logístico de Colón (MIT) y en el puerto del MIT, recinto donde los visitantes podrán disfrutar de un almuerzo y una exposición por cortesía de la compañía anfitriona.
Luego, la delegación será trasladada hasta el Centro de Visitantes de Agua Clara del Canal de Panamá, donde podrá apreciar las operaciones de las nuevas esclusas de la vía interoceánica. Desde ahí, el recorrido continuará hasta PPC Panamá antes del retorno al Centro de Convenciones. Quienes deseen ser parte de esta actividad deben ser delegados, expositores o auspiciadores, y deberán registrarse anticipadamente dado que los cupos son limitados.
El martes 21 de octubre, posterior al cierre de la primera jornada de conferencias, entre las 19.00 y 22.00 horas se llevará a cabo la Recepción de Networking en Canal House Panamá, donde los delegados podrán optar a una selección de bebidas y alimentos disponibles, además de musica en vivo.
Almuerzos y coffe breaks
Además, entre las exigentes jornadas de debates y ponencias de la mañana y la tarde tendrán un necesario momento para reponer energías durante cada jornada entre las 12.30 y las 14.00 horas, momento en que los delegados podrán optar de una selección de opciones para el almuerzo, incluyendo entrantes, platos principales y postres, servidos en la zona de comedor designada. Además, todos los días en el recinto de exposición los delegados podrán, entre una conferencia y otra, disfrutar de oportunos coffee break, claves para amenizar las infaltables conversaciones de pasillo.
Durante todo el evento, los delegados podrán aprovechar al máximo su experiencia en TOC Américas con la aplicación TOC GO. A través de sus celulares dispondrán de un acceso de nivel premium a la app para conectar y organizar reuniones con otros asistentes, acceder al programa y contenido de las conferencias, conocer a los expositores y programar su propia agenda, entre otras posibilidades.
El jueves 23, al cierre de las conferencias, a las 13.30 horas, los expositores inscritos podrán acudir hasta el stand de ventas de TOC Worldwide para ser parte del tradicional y emocionante torneo de mini golf, instancia en la que también podrán disfrutar de una refrescante bebida. El ganador del torneo asegurará para su compañía la disponibilidad de un stand gratuito para la versión de TOC Américas 2026.
Para mayor información sobre las últimas alternativas de participación disponibles en TOC Américas 2025 Panamá, por favor contáctese aquí.
Por MundoMaritimo
Diversas actividades que favorecieron el networking entre delegados marcaron las jornadas de TOC Américas 2024, Panamá
TOC Américas 2024 Panamá: Una oportunidad imperdible para aprender, debatir y hacer contactos
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.