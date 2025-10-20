Con un tour por los principales nodos estratégicos del sistema portuario de Panamá, este lunes 20 de octubre, comienzan oficialmente las actividades de TOC Américas 2025, el evento que reúne a las figuras más relevantes del comercio marítimo, portuario y logístico de la región.
En la primera jornada, delegados, expositores, oradores y patrocinadores registrados realizarán un recorrido a bordo del Canal Panamá Railway que les permitirá conocer puntos estratégicos como el Parque Logístico de Colón (MIT) y el puerto del MIT (en la imagen), recinto donde los participantes disfrutarán de un almuerzo y una presentación organizada por la compañía anfitriona. El recorrido continuará hacia el Centro de Visitantes de Agua Clara, desde donde se podrá observar el funcionamiento de las esclusas ampliadas del Canal de Panamá, para luego concluir con una visita a PPC Panamá antes del retorno al Panama Convention Center.
El martes 21 de octubre marcará el inicio del programa de conferencias de CSC Live, con la Sesión Plenaria “El futuro de Panamá como hub logístico”, que examinará el papel estratégico del país en el comercio regional y global. Moderada por Demóstenes Pérez, Chief Commercial Officer de IPL Group, contará con la participación destacada de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Logístico del Gobierno de Panamá.
Durante la jornada dedicada al comercio, se desarrollarán además los paneles “Perspectivas del comercio marítimo y los flujos de carga”, “Gestionar las complejidades de la cadena de suministro en las Américas” y “Cadena de frío para exportaciones alimentarias: oportunidades y desafíos”, donde se abordarán las tendencias del comercio marítimo, los retos logísticos de la región y las oportunidades que ofrece el crecimiento del comercio refrigerado.
El programa CSC Live continuará los días 22 y 23 de octubre con una serie de conferencias dedicadas, cada día en exclusiva, al crecimiento y la innovación.
En paralelo, TECH TOC ofrecerá un espacio centrado en las innovaciones tecnológicas que están transformando las operaciones portuarias, con presentaciones sobre automatización, digitalización, equipos inteligentes y soluciones sostenibles que impulsan la eficiencia y reducen la huella ambiental de los terminales.
Junto con el programa de conferencias, la Exhibición Comercial reunirá a los principales fabricantes de equipamiento portuario, proveedores de software, autoridades portuarias, operadores de terminales, consultores y empresas de servicios logísticos, que presentarán las últimas tecnologías y servicios destinados a optimizar la cadena marítimo-portuaria.
Un punto de encuentro clave para el sector
Bajo el lema “Comercio, aranceles y tensiones… ¿Cómo avanzamos?”, TOC Américas 2025 volverá a ser el epicentro regional del debate sobre el comercio global, los flujos marítimos y el dasorrollo y las inversiones logísticas. El evento —que se llevará entre el 21 y el 23 de octubre— reunirá a autoridades portuarias, operadores de terminales, navieras, freight forwarders, representantes gubernamentales, académicos y líderes empresariales de toda América.
En un contexto de tensiones geopolíticas, reconfiguración de las rutas marítimas y aceleración tecnológica, el encuentro busca ofrecer respuestas estratégicas sobre cómo la industria puede avanzar hacia cadenas de suministro más resilientes, eficientes y sostenibles.
Con tres días de conferencias, debates de alto nivel y una muestra comercial de primer orden, TOC Américas 2025 reafirma su papel como el principal foro para el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas que definirán el futuro de las cadenas logísticas en las Américas.
Por MundoMarítimo
Tour por el sistema portuario de Panamá marcó el inicio de las actividades de TOC Américas 2024
TOC Américas 2025: Múltiples instancias de networking enriquecerán la experiencia de los delegados
3713 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.