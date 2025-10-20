Con un tour por los principales nodos estratégicos del sistema portuario de Panamá, este lunes 20 de octubre, comienzan oficialmente las actividades de TOC Américas 2025, el evento que reúne a las figuras más relevantes del comercio marítimo, portuario y logístico de la región.

En la primera jornada, delegados, expositores, oradores y patrocinadores registrados realizarán un recorrido a bordo del Canal Panamá Railway que les permitirá conocer puntos estratégicos como el Parque Logístico de Colón (MIT) y el puerto del MIT (en la imagen), recinto donde los participantes disfrutarán de un almuerzo y una presentación organizada por la compañía anfitriona. El recorrido continuará hacia el Centro de Visitantes de Agua Clara, desde donde se podrá observar el funcionamiento de las esclusas ampliadas del Canal de Panamá, para luego concluir con una visita a PPC Panamá antes del retorno al Panama Convention Center.

El martes 21 de octubre marcará el inicio del programa de conferencias de CSC Live, con la Sesión Plenaria “El futuro de Panamá como hub logístico”, que examinará el papel estratégico del país en el comercio regional y global. Moderada por Demóstenes Pérez, Chief Commercial Officer de IPL Group, contará con la participación destacada de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia y coordinadora del Gabinete Logístico del Gobierno de Panamá.

Durante la jornada dedicada al comercio, se desarrollarán además los paneles “Perspectivas del comercio marítimo y los flujos de carga”, “Gestionar las complejidades de la cadena de suministro en las Américas” y “Cadena de frío para exportaciones alimentarias: oportunidades y desafíos”, donde se abordarán las tendencias del comercio marítimo, los retos logísticos de la región y las oportunidades que ofrece el crecimiento del comercio refrigerado.

El programa CSC Live continuará los días 22 y 23 de octubre con una serie de conferencias dedicadas, cada día en exclusiva, al crecimiento y la innovación.

En paralelo, TECH TOC ofrecerá un espacio centrado en las innovaciones tecnológicas que están transformando las operaciones portuarias, con presentaciones sobre automatización, digitalización, equipos inteligentes y soluciones sostenibles que impulsan la eficiencia y reducen la huella ambiental de los terminales.

Junto con el programa de conferencias, la Exhibición Comercial reunirá a los principales fabricantes de equipamiento portuario, proveedores de software, autoridades portuarias, operadores de terminales, consultores y empresas de servicios logísticos, que presentarán las últimas tecnologías y servicios destinados a optimizar la cadena marítimo-portuaria.

Un punto de encuentro clave para el sector

Bajo el lema “Comercio, aranceles y tensiones… ¿Cómo avanzamos?”, TOC Américas 2025 volverá a ser el epicentro regional del debate sobre el comercio global, los flujos marítimos y el dasorrollo y las inversiones logísticas. El evento —que se llevará entre el 21 y el 23 de octubre— reunirá a autoridades portuarias, operadores de terminales, navieras, freight forwarders, representantes gubernamentales, académicos y líderes empresariales de toda América.

En un contexto de tensiones geopolíticas, reconfiguración de las rutas marítimas y aceleración tecnológica, el encuentro busca ofrecer respuestas estratégicas sobre cómo la industria puede avanzar hacia cadenas de suministro más resilientes, eficientes y sostenibles.

Con tres días de conferencias, debates de alto nivel y una muestra comercial de primer orden, TOC Américas 2025 reafirma su papel como el principal foro para el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas que definirán el futuro de las cadenas logísticas en las Américas.

Por MundoMarítimo