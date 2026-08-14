El tifón Dolphin ha obligado a adoptar medidas preventivas en varios de los principales puertos y hubs del este de China, con suspensiones de operaciones en Shanghái, Ningbo-Zhoushan y otras instalaciones de Zhejiang ante el avance del fenómeno hacia la costa china.
De acuerdo con Bloomberg, importantes puertos próximos a Shanghái, incluido Zhoushan —uno de los mayores centros de abastecimiento de combustible para buques de China—, habían suspendido sus operaciones. También se paralizaron actividades en Ningbo y Changjiangkou. De acuerdo con las alertas marítimas citadas por el medio, los buques aún podían abandonar los puertos, mientras que las naves que permanecieran en la zona deben desplazarse hacia fondeaderos alejados de la infraestructura portuaria antes de la llegada de la tormenta.
Según Maritime Executive, en la isla de Okinawa en Japón, previo al paso del tifón, se emitieron órdenes de evacuación para unas 260.000 personas, mientras el aeropuerto suspendió operaciones y se cancelaron alrededor de 500 vuelos. Para el 6 de agosto, el tifón presentaba vientos sostenidos de aproximadamente 130 Km/h, después de haber alcanzado una intensidad muy superior a comienzos de la semana.
Mientras Dolphin se desplazaba frente a la isla de Okinawa y comenzaba su avance hacia la provincia de Zhejiang, en China; la Administración Meteorológica de China pronosticaba que el sistema tocaría tierra, entre los días 9 y 10 de agosto, con vientos máximos sostenidos de hasta 151 km/h, equivalentes a la intensidad de un huracán de categoría 1.
La Administración de Seguridad Marítima de Jiangsu, China, dispuso que los buques no ingresaran al río Yangtze a partir del 3 de agosto, mientras Zhoushan permanecía cerrado desde esa fecha. Asimismo, las autoridades encargadas del tránsito marítimo en torno a hubs de importación de petróleo como Rizhao, Yantai y Dalian recomendaron a los tanqueros evitar navegar hacia el sur.
Impacto en la actividad portuaria
Las posibles consecuencias sobre la actividad portuaria resultan especialmente relevantes debido a que Shanghái, Ningbo-Zhoushan y Changjiangkou forman parte del complejo industrial y portuario de la bahía de Shanghái-Hangzhou, la región con mayor tránsito de carga contenerizada del mundo.
En Zhejiang, las autoridades elevaron el viernes el nivel de respuesta de emergencia frente al tifón de IV a III. Xinhua informó que, hasta las 8.00 horas de ese día, se habían suspendido las 162 rutas de ferry de pasajeros de la provincia, detenido las obras en los 193 proyectos offshore y llamado a puerto a 474 embarcaciones de construcción offshore. Además, las autoridades marítimas habían enviado 86.000 mensajes de alerta y remolcadores de gran potencia quedaron disponibles para eventuales operaciones de rescate.
Según la compañía de logística y freight forwarder, Seko Logistics, las terminales de contenedores de Shanghái, Ningbo-Zhoushan y otros puertos de Zhejiang comenzaron a suspender escalonadamente la recepción y despacho de contenedores llenos y vacíos. Las restricciones alcanzaron primero a terminales como Zhuangyuanao y Jinyang, y posteriormente a instalaciones de Ningbo-Zhoushan, Jiaxing y Shanghái.
Seko Logistcs advirtió además que, tras las interrupciones acumuladas provocadas por los tifones Noul y Bavi, importantes gateways de contenedores de China seguían afectados por un efecto dominó, con “elevada densidad en los patios, concentración de buques, restricciones en los accesos y falta de estabilidad en los itinerarios”. De hecho, Shanghái, Ningbo, Qingdao, Xiamen, Shenzhen y Guangzhou continuaban registrando estos efectos.
Principales medidas adoptadas
Por MundoMaritimo
Tifón Dolphin deja tras su paso congestión de buques y carga en los principales puertos de China
Puertos de China y Taiwán podrían enfrentar nuevas interrupciones por paso del supertifón Dolphin
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