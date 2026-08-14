El paso del Tifón Dolphin por la costa oriental de China provocó importantes interrupciones en el transporte marítimo, aéreo y terrestre, afectando a dos de los principales hubs del país: Shanghái y Ningbo-Zhoushan. Aunque las operaciones comenzaron a reanudarse, la acumulación de buques y carga mantiene efectos sobre los itinerarios de las líneas navieras y la cadena de suministro global.

Dolphin tocó tierra el 9 de agosto en la provincia de Zhejiang, con vientos sostenidos de hasta 151 km/h, y posteriormente avanzó hacia el interior de China. Según Reuters, el fenómeno obligó a evacuar a más de un millón de personas en distintas zonas y generó interrupciones generalizadas del transporte. En Shanghái fueron cancelados 943 vuelos el 10 de agosto, mientras persistían las inundaciones y restricciones al transporte.

En el ámbito portuario, las autoridades habían suspendido las operaciones en Ningbo-Zhoushan y en las terminales Yangshan (en la imagen) y Waigaoqiao de Shanghái como medida preventiva. Kuehne+Nagel informó que los terminales de Ningbo permanecían suspendidos después de haber detenido sus operaciones el 7 de agosto, mientras Yangshan y Waigaoqiao habían cerrado el 8 de agosto. También se interrumpieron actividades en patios de contenedores y determinados servicios de barcazas.

La disrupción también afectó a los itinerarios navieros. De acuerdo con Linerlytica, al 9 de agosto, los portacontenedores retrasados en Asia sumaban 2,4 millones de TEUs de capacidad y que los efectos de la congestión podían extenderse desde Shanghái y Ningbo hacia otros puertos de la costa oriental china. La consultora estimó que podrían pasar “varias semanas antes de eliminar el rezago de carga”.

La congestión generada en los puertos asiáticos también llevó a las navieras a evaluar ajustes en sus servicios para recuperar capacidad en las rutas afectadas. Linerlytica, informó que Maersk y CMA CGM analizaban reponer tres servicios que conectan Asia con Europa utilizando nuevamente la ruta por el Mar Rojo, mientras Cosco Shipping también podría incorporarse posteriormente. La medida permitiría liberar buques actualmente empleados en otros servicios y contribuir a aliviar la presión sobre la capacidad provocada por la acumulación de naves en los puertos asiáticos. No obstante, Peter Sand, analista jefe de Xeneta, advirtió que estos cambios “no son una solución rápida”.

Reanudación de operaciones

La recuperación comenzó progresivamente durante los días 10 y 11 de agosto. De acuerdo con Xinhua, Ningbo-Zhoushan reanudó ordenadamente sus operaciones después del paso del tifón y el portacontenedores “Chengda”, se convirtió en uno de los primeros buques de gran tamaño en ingresar nuevamente al puerto, con la expectativa de movilizar de 2.232 TEUs.

China News Service (ECNS) informó sobre la reanudación de operaciones en nodos ferroviarios y aeroportuarios de la región, mientras las autoridades continuaban realizando inspecciones de seguridad antes de restablecer completamente los servicios.

No obstante, la reapertura de los terminales no significa una normalización inmediata. El problema se ha desplazado desde el cierre operacional hacia la gestión del volumen acumulado. The Loadstar informó que algunos sitios de atraque de Yangshan registran esperas de hasta 12 día, mientras continuaban las restricciones para el ingreso de contenedores y aumentaba el riesgo de roleo de contenedores y modificaciones de itinerarios.

Hasta ahora, las fuentes consultadas no reportan daños estructurales significativos en las principales instalaciones portuarias. Las principales consecuencias para la infraestructura logística corresponden a interrupciones operacionales, restricciones de acceso, suspensión temporal de terminales, patios y servicios terrestres, además de afectaciones en aeropuertos y ferrocarriles.

La normalización dependerá de la capacidad de los puertos para absorber el volumen de buques y carga acumulados. Mientras Kuehne+Nagel señala que la fase de interrupción inmediata comenzó a quedar atrás, Linerlytica advierte que el despeje de la carga acumulada (backlog) podría extenderse durante varias semanas.

Por MundoMaritimo