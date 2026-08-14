La demanda global de transporte marítimo de contenedores registró un crecimiento de 5,5% interanual en junio, de acuerdo con nuevos datos de Container Trades Statistics Limited (CTS). Sin embargo, el incremento estuvo acompañado por una profundización de los desequilibrios comerciales entre los principales mercados.
De acuerdo con el analista de la industria marítima Lars Jensen, el volumen de carga transportada en los servicios headhaul (sentido principal de cada ruta) aumentaron 8,1% frente a junio de 2025, mientras que en los backhaul (itinerario de retorno) creció apenas 0,9%. En tanto, los servicios intrarregionales avanzaron 4,6%. La diferencia es aún más marcada respecto de junio de 2019, con los volúmenes headhaul aumentando 28,8%, mientras que los backhaul retrocedieron 0,9%, mientras que en los servicios intrarregionales crecieron un 20%.
Jensen advierte que esta evolución está dejando a los buques “cada vez más vacíos en el retorno, mientras permanecen llenos en la ruta headhaul”. Como ejemplo, señala que un buque que llegaba completamente cargado a Europa en junio de 2019 regresaba a Asia con una utilización de 45%, mientras que en junio de 2026 esa utilización había descendido a solo 27,5%.
Según el analista, este desequilibrio implica que los propietarios de carga en las rutas headhaul deben asumir una proporción creciente del costo operativo del itinerario de ida y vuelta, lo que puede mantener presión sobre las tarifas incluso si no aumentaran los costos del bunker.
En materia de tarifas de fletes spot, el World Container Index (WCI) de Drewry aumentó 1% intersemanal hasta US$4.297/FEU al 6 de agosto, después de tres semanas consecutivas de descensos. El avance respondió principalmente al fortalecimiento de las rutas Transpacífico y Transatlántico, mientras Asia–Norte de Europa/Mediterráneo continuó debilitándose.
Xeneta, por su parte, informó que las tarifas spot de las exportaciones asiáticas hacia Europa disminuyeron casi 5% en una semana. En contraste, los embarques hacia Estados Unidos registraron aumentos de 14% en la Costa Oeste (USWC) y de 13% en la Costa Este (USEC). Para los importadores de la USEC, las tarifas se aproximan nuevamente a los US$10.000/FEU.
Los recargos también muestran señales de moderación en algunas rutas. Maersk anunció que su Peak Season Surcharge (PSS) desde Lejano Oriente hacia el Mediterráneo dejará de aplicarse el 14 de agosto, mientras CMA CGM comunicó tarifas FAK para Asia-Mediterráneo desde mediados de agosto que se encuentran US$900 por debajo de las anunciadas para julio. Para Jensen, ambos movimientos constituyen nuevas señales de que “hemos superado el punto máximo de la temporada alta”.
En paralelo, las líneas navieras continúan recurriendo a las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) para ajustar la oferta. Drewry prevé 52 cancelaciones entre el 10 de agosto y el 13 de septiembre, equivalentes a una tasa de 7%. El 60% de las cancelaciones se concentra en la ruta Transpacífico este, seguido por Asia–Norte de Europa/Mediterráneo, con 27%, y el Transatlántico, con 13%.
Xeneta advierte que esta estrategia está generando incertidumbre entre los operadores. “Las líneas navieras siguen tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre el debilitamiento de la demanda y su disposición a desplegar capacidad”, señaló Peter Sand, quien añadió que las cancelaciones de última hora están afectando la confianza de los propietarios de carga.
En cuanto al Estrecho de Ormuz, la incertidumbre continúa condicionando las operaciones. Sand señaló que desde mediados de julio el número total de tránsitos diarios se mantiene en torno a la decena, aproximadamente una décima parte de los niveles previos a la guerra, mientras los tránsitos de portacontenedores oscilan entre cero y dos por día.
Jensen, en tanto, indicó que persisten las conversaciones sobre posibles acuerdos entre Estados Unidos e Irán y sobre las condiciones de tránsito entre Irán y Omán. Sin embargo, sostuvo que, después de meses de anuncios sobre acuerdos “inminentes” y cambios respecto de si el Estrecho está abierto o cerrado, es poco probable que las compañías navieras modifiquen significativamente su comportamiento basándose únicamente en declaraciones sobre eventuales acuerdos.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras se apresuran a retirar capacidad del océano antes del Año Nuevo chino
"Tras la inauguración del Canal queda la sensación de que nos estamos quedando atrás"
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.