El transporte marítimo de contenedores mantiene niveles elevados de tarifas spot, aunque con una moderada corrección durante la última semana. El World Container Index (WCI) de Drewry disminuyó 1%, hasta US$4.473/FEU, debido principalmente a menores tarifas en las rutas del Transpacífico y Asia-Europa.

En la ruta Transpacífico, la tarifa entre Shanghái y Nueva York cayó 2%, hasta US$9.333/FEU, mientras que entre Shanghái y Los Ángeles se mantuvo estable en US$6.818/FEU. Según Drewry, para la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre se han anunciado cuatro blank sailings, frente a siete correspondientes a la semana del 24 al 30 de agosto, lo que indica un aumento de la capacidad en la ruta.

Al respecto, la consultora señaló que, con una demanda que continúa mostrando resiliencia y con las líneas navieras gestionando su capacidad, “se espera que las tarifas de flete sean menos inestables esta semana”.

En Asia-Europa, las tarifas también retrocedieron. Shanghai-Génova bajó 2%, hasta US$4.866/FEU, mientras Shanghái-Róterdam disminuyó 3%, hasta US$4.287/FEU. En este caso, los cuatro blank sailings anunciados para esta semana, frente a dos de la semana pasada, reflejan una capacidad más restringida.

La operación de los puertos de contenedores globales, entretanto, continúa mostrando diferencias importantes entre regiones. El Global Container Port Throughput Index de Drewry aumentó 2,2% mensual en junio y 1,2% interanual, acumulando un crecimiento de 2,5% en lo que va de 2026. El avance estuvo liderado por China continental (+6,0%), América Latina (+5,6%) y Oceanía (+4,6%), mientras Europa creció 2,3% y Norteamérica no registró variación acumulada.

En China, el índice de movimiento en los puertos de contenedores aumentó 4% mensual y 4,4% interanual en junio. Los puertos de Shanghái, Shenzhen y Xiamen registraron incrementos interanuales de 6,1%, 7,9% y 8,7%, respectivamente. En el Sudeste Asiático, Singapur creció 3,2%, Laem Chabang (Tailandia) 2,1%, mientras Port Klang Malasia cayó 1%.

En Norteamérica, el índice portuario aumentó 0,8% mensual y 6% interanual en junio. Los principales puertos estadounidenses registraron incrementos de dos dígitos: Los Ángeles creció 12,4%, Long Beach 10,6%, Nueva York 11,9%, Savannah 17,9% y Houston 17,5%. Los Ángeles, además, superó 1 millón de TEUs por segunda vez.

Europa presentó un comportamiento más débil: su índice portuario cayó 0,3% mensual, aunque permaneció 2% sobre el nivel de junio de 2025. Amberes-Brujas registró una disminución de 14% mensual y 0,5% interanual.

El contexto operativo continúa marcado por factores geopolíticos. Drewry indicó que persiste la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz, mientras algunas líneas navieras están reanudando cautelosamente los tránsitos por el Canal de Suez tras nuevas evaluaciones de seguridad. También se mantienen problemas de congestión en puertos asiáticos que condicionan el mercado global portacontenedor y restricciones derivadas de los bajos niveles de agua del Rin, mientras el Canal de Panamá prevé reducir su capacidad de tránsito desde septiembre debido a limitaciones de agua.

Freightos destacó, por su parte, que Estados Unidos anunció un endurecimiento de las sanciones económicas contra países que comercian con Irán, en un intento por contribuir a la reapertura del Estrecho de Ormuz. La eventual aplicación de medidas contra China, principal comprador del petróleo iraní, podría afectar unas relaciones comerciales entre ambas potencias que ya son frágiles.

En el Mar Rojo, las tensiones también permanecen elevadas tras recientes ataques hutíes contra buques. No obstante, MSC se incorporó a las grandes navieras que están enviando buques por el sur del Mar Rojo, una señal que, según Freightos, “está generando cierto optimismo de que podría estar comenzando un retorno gradual a niveles normales de tránsito de portacontenedores por esta vía”.

A este escenario se suma la incertidumbre comercial. Las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos fracasaron ante la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses, mientras permanecen vigentes medidas arancelarias bajo la Sección 301. Freightos plantea que el temor a un incremento significativo de los aranceles estadounidenses a fines de julio pudo contribuir al inicio anticipado de la temporada alta de demanda y al aumento de las tarifas de fletes del sector portacontenedor registrado en junio, particularmente en la ruta Transpacífico.

Por MundoMaritimo