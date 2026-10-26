El transporte marítimo de contenedores observó en la última el repunte de las tarifas spot; además, mientras que las líneas navieras mantuvieron la gestión selectiva de capacidad, la movilización portuaria de contenedores a nivel globa mostró señales de moderación. Según Drewry y Xeneta, estas tendencias se desarrollan en un contexto de recuperación gradual de los tránsitos por el Canal de Suez, persistentes riesgos de seguridad en Medio Oriente y cambios en la demanda de las principales rutas comerciales.
El World Container Index (WCI) de Drewry aumentó 2% semanal al 22 de octubre, alcanzando US$4.585 por contenedor de 40 pies (FEU), impulsado por incrementos en las rutas Asia-Europa y Transpacífico. Los fletes desde Shanghái a Los Ángeles subieron 2%, hasta US$8.007/FEU, mientras que en Shanghái-Nueva York avanzaron 1%, situándose en US$10.166/FEU. En tanto, Shanghái-Róterdam registró un alza de 3%, hasta US$3.632/FEU, y Shanghái-Génova aumentó 5%, llegando a US$4.152/FEU.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, destacó que las tarifas desde el Lejano Oriente hacia el norte de Europa y el Mediterráneo aumentaron 6,8% y 5,8% semanal, respectivamente, pese al retorno de servicios al Mar Rojo, que libera capacidad de la flota.
“Esto resulta paradójico, porque la liberación de capacidad en la flota mundial debería aliviar la presión sobre las tarifas, pero estamos observando lo contrario”, señaló. Añadió que los fletes hacia el norte de Europa permanecen 67% por encima de sus niveles anteriores a la crisis de Ormuz, mientras que hacia el Mediterráneo superan dichos valores en 33%.
El analista atribuyó parte de esta resistencia al crecimiento del 12,2% de los volúmenes transportados desde el Lejano Oriente hacia Europa durante los primeros siete meses del año. “La demanda es una poderosa fuerza alcista para las tarifas”, sostuvo.
En contraste, Xeneta anticipa una moderación en las rutas hacia Estados Unidos durante el resto de 2026, tras registrar incrementos semanales de apenas 0,2% hacia ambas costas.
Cancelaciones de itinerarios y capacidad
La administración de capacidad continúa siendo determinante para sostener las tarifas. Drewry proyecta 56 cancelaciones de itinerarios entre las semanas 44 y 48, correspondientes al período comprendido entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, sobre 714 salidas programadas. Esto representa una tasa de cancelación de 8%, mientras que el 92% de los servicios mantendría sus itinerarios.
Las rutas Asia-norte de Europa/Mediterráneo concentran el 54% de los blank sailings, seguidas del Transpacífico en dirección este (32%) y el Transatlántico (14%). Entre las principales alianzas navieras, Gemini Cooperation registra la menor proporción de cancelaciones, con apenas 1%.
Esta estrategia coincide con el retorno gradual de servicios al Canal de Suez, cuyos tránsitos de portacontenedores aumentaron de 54 a 55 entre las semanas 41 y 42. Drewry advierte que los ajustes de capacidad, junto con la evolución de la demanda y la seguridad regional, seguirán condicionando el mercado hacia 2027.
Movimiento portuario de contenedores se desacelera
En paralelo, el Global Container Port Throughput Index de Drewry aumentó 1,1% mensual en agosto, pero retrocedió 1,2% interanual, mientras que el crecimiento promedio móvil de doce meses se moderó hasta 3,2%.
En la Gran China, el índice cayó 2% interanual, con descensos de 15% en Shanghái y 7,5% en Ningbo, afectados por fenómenos meteorológicos extremos. Norteamérica registró una contracción interanual de 2,5%, aunque Los Ángeles alcanzó un récord cercano a 1,04 millones de TEUs en septiembre.
El norte de Europa mostró mayor dinamismo, con un crecimiento interanual de 3,7% en agosto, mientras que Génova, en el mediterráneo, avanzó 13,6%. En Sudamérica, Santos incrementó sus volúmenes 3,7%, alcanzando un nuevo máximo mensual.
Así, la evolución del mercado hacia 2027 estará condicionada por la interacción entre demanda, capacidad disponible y reconfiguración de rutas, en un escenario donde el repunte tarifario convive con un crecimiento portuario global más moderado.
Por MundoMaritimo
Tarifas spot repuntan con fuerza a inicios de 2026 por efecto estacional previo al Año Nuevo Lunar
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