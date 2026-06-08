Las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores continuaron registrando fuertes incrementos durante la primera semana de junio, impulsadas por una combinación de demanda anticipada, restricciones de capacidad y las consecuencias indirectas de la crisis en Medio Oriente.
De acuerdo con Drewry, su índice World Container Index (WCI) aumentó 23% semanal hasta alcanzar los US$3.433/FEU. La consultora señaló que la temporada alta comenzó antes de lo habitual este año, generando una mayor presión sobre los precios del transporte.
En la ruta Transpacífico, las tarifas desde Shanghái hacia Los Ángeles aumentaron 31%, llegando a US$4.565/FEU, mientras que hacia el puerto de Nueva York subieron 20%, hasta US$5.505/FEU. Drewry indicó que solo se han anunciado tres blank sailings para la próxima semana en esta ruta, significativamente menos que en semanas anteriores, reflejando la expectativa de mayores volúmenes de carga.
La demanda está siendo respaldada por importadores que adelantan reservas ante posibles cambios arancelarios en Estados Unidos previstos para julio, así como por movimientos de carga asociados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las rutas entre Asia y Europa también registraron fuertes alzas. Los fletes desde Shanghái hacia Róterdam crecieron 25%, alcanzando US$3.579/FEU, mientras que los servicios hacia Génova aumentaron 20%, hasta US$5.089/FEU. Según Drewry, la demanda se ha adelantado antes de la aplicación de ajustes al combustible previstos para el 1 de julio, favoreciendo mayores flujos de embarques.
La tendencia también fue destacada por Xeneta. Su analista jefe, Peter Sand, afirmó que “la ola de aumentos de tarifas de flete está cobrando impulso en las rutas globales de transporte marítimo de contenedores”, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, las congestiones portuarias en el Sudeste Asiático y los crecientes temores de una crisis energética durante el segundo semestre de 2026.
Según Xeneta, las tarifas promedio spot en la ruta Lejano Oriente -Costa Oeste de Estados Unidos aumentaron 20% en la última semana y ya se sitúan 109% por encima de los niveles observados antes del inicio del conflicto en Medio Oriente a fines de febrero. En tanto en la ruta Lejano Oriente - Norte de Europa/Mediterráneo, las tarifas crecieron 27% y 17%, respectivamente.
Sand explicó que los retrasos en puertos clave de transbordo como Singapur y Port Klang están contribuyendo a la volatilidad del mercado. “La disrupción portuaria es tóxica para las cadenas de suministro, especialmente en hubs de transbordo de importancia global en el Sudeste Asiático”, sostuvo.
Por su parte, el analista de la industria marítima Lars Jensen destacó que el equilibrio entre oferta y demanda continúa favoreciendo al sector naviero. “Estamos viendo un fuerte balance de oferta y demanda a favor de las líneas navieras, ya que la temporada alta anticipada está cobrando impulso con claridad”, señaló.
Los datos de Container Trade Statistics (CTS) muestran que la demanda mundial de transporte marítimo de contenedores creció 4,3% interanual en abril. Excluyendo Norteamérica y la región afectada por la crisis de Ormuz, el crecimiento alcanzó 9,7%. Las importaciones norteamericanas aumentaron 6,2%, mientras que el comercio en la ruta Transpacífico registró un alza de 11,3%.
Paralelamente, el índice global de tarifas de CTS aumentó 13% respecto de marzo y se ubicó 14% por encima del nivel de abril de 2025, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025.
Luces de alerta en el Canal de Panamá
En este contexto de mercados tensionados, Jensen también advirtió sobre una nueva preocupación para la industria: el Canal de Panamá. La autoridad de la vía interoceánica informó que a partir del 3 de julio reducirá el calado máximo permitido para los buques Neopanamax a 49,5 pies, como medida preventiva para conservar agua ante la posible llegada de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y un eventual escenario de bajos niveles hídricos a comienzos de 2027.
Aunque el impacto operativo inmediato sería limitado, Jensen indicó que la medida constituye una señal de advertencia sobre los desafíos que podrían enfrentar las cadenas logísticas globales en los próximos meses.
Por MundoMaritimo
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