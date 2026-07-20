La escalada de las tarifas spot del transporte marítimo de contenedores, impulsada por las tensiones en Medio Oriente y el adelantamiento de embarques durante la temporada alta, comienza a mostrar signos de agotamiento. Los últimos análisis de Drewry y Xeneta coinciden en que el mercado está entrando en una fase de moderación, favorecida por una mayor disponibilidad de capacidad y un enfriamiento de la demanda anticipada (front-loading), aunque los riesgos geopolíticos y las estrategias de gestión de capacidad de las navieras continúan limitando una caída más pronunciada de los fletes.

Primeras señales de cambio en el mercado

El Drewry World Container Index (WCI) retrocedió un 2% durante la semana, situándose en US$4.547 por contenedor de 40 pies, poniendo fin al fuerte impulso alcista observado durante las últimas semanas. En el Transpacífico, las tarifas entre Shanghái y Los Ángeles disminuyeron un 3%, hasta US$6.272/FEU, mientras que las correspondientes a Nueva York permanecieron estables en US$7.879.

En paralelo, Xeneta también detectó un debilitamiento en las principales rutas. Sus datos muestran una caída semanal del 5% en los fletes entre el Lejano Oriente y la Costa Oeste de Estados Unidos, mientras que las rutas hacia el Mediterráneo descendieron un 2% y aquellas con destino a la Costa Este de Estados Unidos y el Norte de Europa registraron bajas del 1%.

Pese a ello, Emily Stausbøll, analista senior de transporte marítimo de Xeneta, advirtió que las tarifas siguen muy por encima de los niveles previos a la crisis. Solo en la ruta Lejano Oriente-Costa Oeste de Estados Unidos los valores permanecen un 252% superiores a los registrados a fines de febrero.

La analista explicó que el repunte observado durante los últimos meses respondió, en gran medida, al adelantamiento de embarques por parte de los propietarios de carga, quienes buscaron evitar los incrementos previstos en los recargos por combustible del tercer trimestre y proteger sus cadenas de suministro frente al riesgo de interrupciones derivadas del conflicto en Medio Oriente. Según indicó, esta estrategia terminó generando una presión adicional sobre la capacidad disponible y amplificó el incremento de las tarifas.

Mayor capacidad y menor presión sobre la demanda

Ambos informes apuntan a que el aumento de la capacidad ofrecida por las líneas navieras está comenzando a modificar el equilibrio del mercado. Xeneta destaca que las compañías continúan incrementando la oferta en las principales rutas de salida desde Asia, con alzas semanales de 15,4% hacia la Costa Este de Estados Unidos, 11% hacia el Mediterráneo y 9,5% hacia el Norte de Europa.

Drewry, por su parte, sostiene que la disminución del front-loading previo al vencimiento de los aranceles estadounidenses ha reducido la presión sobre la demanda. No obstante, las líneas navieras continúan administrando cuidadosamente la capacidad mediante cancelaciones de itinerarios. Para la próxima semana se programaron nueve blank sailings en el Transpacífico, una medida que, según la consultora, contribuirá a evitar una caída significativa de las tarifas spot.

En la ruta Asia-Europa, Drewry también observó una moderación. Las tarifas entre Shanghái y Génova disminuyeron un 3%, hasta US$6.300/FEU, mientras que Shanghái-Róterdam retrocedió un 1%, hasta US$4.873. Al mismo tiempo, la congestión portuaria continúa disminuyendo, reflejada en una reducción de 33 horas en el tiempo promedio de espera de los buques en Génova.

Riesgos geopolíticos mantienen el mercado bajo presión

Pese a las señales de estabilización, ambas consultoras coinciden en que aún es prematuro hablar de una tendencia sostenida a la baja.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan generando incertidumbre para el transporte marítimo, especialmente por las amenazas a la navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb y la posibilidad de que Washington aplique cargos de seguridad a los tránsitos por el estrecho de Ormuz. A ello se suma el próximo vencimiento, el 24 de julio, de los actuales aranceles estadounidenses y la eventual implementación de nuevos gravámenes a comienzos de agosto.

En este contexto, Xeneta concluye que el mercado comienza a cambiar de dirección, con una oferta de capacidad en aumento y una demanda que pierde intensidad. Sin embargo, advierte que una eventual escalada del conflicto en Medio Oriente podría frenar este proceso y volver a tensionar las tarifas de transporte marítimo.

Por MundoMaritimo