La demanda mundial de carga aérea registró un crecimiento interanual de 7% durante junio, impulsada principalmente por el aumento de los envíos de semiconductores y hardware relacionado con inteligencia artificial (IA). No obstante, las tarifas spot comenzaron a mostrar una desaceleración en su ritmo de crecimiento, en línea con la normalización del mercado tras la reducción de las tensiones en Medio Oriente, el retorno de capacidad en los principales hubs del Golfo y la baja en los precios del combustible de aviación, de acuerdo con el más reciente análisis de Xeneta.

Las tarifas spot globales —válidas para contratos de hasta un mes— alcanzaron un promedio de US$3,40 por kilogramo, lo que representa un incremento interanual de 38%. Sin embargo, esta cifra se ubicó por debajo del crecimiento de 41% registrado en mayo, reflejando una estabilización gradual desde el punto de vista tarifario.

La IA reemplaza al e-commerce

Según Xeneta, la mayor sorpresa continúa siendo la fortaleza de la demanda. Los volúmenes asociados a la inteligencia artificial están compensando la disminución del e-commerce, que durante los últimos dos a tres años había sido el principal impulsor del mercado de carga aérea.

El director de Carga Aérea de Xeneta, Niall van de Wouw, calificó como "notable" el crecimiento observado en junio y señaló que los volúmenes actuales parecen "desafiar la gravedad", principalmente gracias al fuerte aumento de los envíos relacionados con IA entre Asia-Pacífico y Norteamérica.

"Es fácil subestimar el impacto de la IA porque representa menos del 10% del volumen total transportado por vía aérea. Sin embargo, las evidencias de que hoy es el principal motor del crecimiento del mercado son innegables", afirmó.

El ejecutivo destacó que las ventas mundiales de semiconductores crecieron 106% interanual en abril, el mayor incremento desde que comenzaron los registros en 1986. Este desempeño ha convertido al Transpacífico en la ruta de carga aérea más dinámica del año, incluso en un contexto de menor comercio entre China y Estados Unidos debido a los aranceles.

Tarifas siguen elevadas, pero comienzan a moderarse

Aunque las tarifas continúan en niveles elevados, Xeneta observa señales de moderación, especialmente en las rutas hacia Medio Oriente, donde la recuperación de capacidad está contribuyendo a reducir la presión sobre los precios.

No obstante, las rutas desde el noreste y sudeste asiático hacia Norteamérica —las más beneficiadas por la demanda asociada a la IA— mantienen incrementos de 41% y 42%, respectivamente, respecto de fines de febrero.

"A comienzos de año señalamos que un factor inesperado podía cambiar completamente el mercado y el conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo precisamente eso. Hoy vemos que las tarifas spot comienzan a descender como esperábamos, aunque a un ritmo más lento que el aumento que experimentaron", indicó el director de Carga Aérea de Xeneta.

En contraste, 7la mayor oferta de capacidad en las rutas transatlánticas durante la temporada del verano boreal redujo en 25% las tarifas entre Europa y Norteamérica frente a los niveles del invierno boreal.

La fortaleza de la demanda persiste

Pese a la desaceleración de las tarifas, la demanda continúa mostrando un sólido desempeño. Mientras el volumen transportado aumentó 7% en junio, la oferta de capacidad solo creció 3%, principalmente por la reincorporación de vuelos suspendidos durante la crisis en Medio Oriente. Como consecuencia, el factor de carga dinámico se elevó tres puntos porcentuales hasta 62%.

Durante el primer semestre de 2026, la demanda mundial de carga aérea acumuló un crecimiento de 4%, superando las expectativas para un año que inicialmente se proyectaba con menor dinamismo.

Van de Wouw finalmente, advirtió que, aunque la IA está impulsando actualmente el mercado, aún es incierta la duración de este ciclo. "Como ocurrió con el Covid-19 y el comercio electrónico, todo motor de crecimiento termina desacelerándose. Por ahora no existen señales de que el impulso de la IA esté perdiendo fuerza, pero ese escenario podría cambiar si el ciclo de inversiones se debilita", concluyó.

Por MundoMaritimo