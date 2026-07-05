La demanda mundial de carga aérea registró un crecimiento interanual de 7% durante junio, impulsada principalmente por el aumento de los envíos de semiconductores y hardware relacionado con inteligencia artificial (IA). No obstante, las tarifas spot comenzaron a mostrar una desaceleración en su ritmo de crecimiento, en línea con la normalización del mercado tras la reducción de las tensiones en Medio Oriente, el retorno de capacidad en los principales hubs del Golfo y la baja en los precios del combustible de aviación, de acuerdo con el más reciente análisis de Xeneta.
Las tarifas spot globales —válidas para contratos de hasta un mes— alcanzaron un promedio de US$3,40 por kilogramo, lo que representa un incremento interanual de 38%. Sin embargo, esta cifra se ubicó por debajo del crecimiento de 41% registrado en mayo, reflejando una estabilización gradual desde el punto de vista tarifario.
La IA reemplaza al e-commerce
Según Xeneta, la mayor sorpresa continúa siendo la fortaleza de la demanda. Los volúmenes asociados a la inteligencia artificial están compensando la disminución del e-commerce, que durante los últimos dos a tres años había sido el principal impulsor del mercado de carga aérea.
El director de Carga Aérea de Xeneta, Niall van de Wouw, calificó como "notable" el crecimiento observado en junio y señaló que los volúmenes actuales parecen "desafiar la gravedad", principalmente gracias al fuerte aumento de los envíos relacionados con IA entre Asia-Pacífico y Norteamérica.
"Es fácil subestimar el impacto de la IA porque representa menos del 10% del volumen total transportado por vía aérea. Sin embargo, las evidencias de que hoy es el principal motor del crecimiento del mercado son innegables", afirmó.
El ejecutivo destacó que las ventas mundiales de semiconductores crecieron 106% interanual en abril, el mayor incremento desde que comenzaron los registros en 1986. Este desempeño ha convertido al Transpacífico en la ruta de carga aérea más dinámica del año, incluso en un contexto de menor comercio entre China y Estados Unidos debido a los aranceles.
Tarifas siguen elevadas, pero comienzan a moderarse
Aunque las tarifas continúan en niveles elevados, Xeneta observa señales de moderación, especialmente en las rutas hacia Medio Oriente, donde la recuperación de capacidad está contribuyendo a reducir la presión sobre los precios.
No obstante, las rutas desde el noreste y sudeste asiático hacia Norteamérica —las más beneficiadas por la demanda asociada a la IA— mantienen incrementos de 41% y 42%, respectivamente, respecto de fines de febrero.
"A comienzos de año señalamos que un factor inesperado podía cambiar completamente el mercado y el conflicto entre Estados Unidos e Irán hizo precisamente eso. Hoy vemos que las tarifas spot comienzan a descender como esperábamos, aunque a un ritmo más lento que el aumento que experimentaron", indicó el director de Carga Aérea de Xeneta.
En contraste, 7la mayor oferta de capacidad en las rutas transatlánticas durante la temporada del verano boreal redujo en 25% las tarifas entre Europa y Norteamérica frente a los niveles del invierno boreal.
La fortaleza de la demanda persiste
Pese a la desaceleración de las tarifas, la demanda continúa mostrando un sólido desempeño. Mientras el volumen transportado aumentó 7% en junio, la oferta de capacidad solo creció 3%, principalmente por la reincorporación de vuelos suspendidos durante la crisis en Medio Oriente. Como consecuencia, el factor de carga dinámico se elevó tres puntos porcentuales hasta 62%.
Durante el primer semestre de 2026, la demanda mundial de carga aérea acumuló un crecimiento de 4%, superando las expectativas para un año que inicialmente se proyectaba con menor dinamismo.
Van de Wouw finalmente, advirtió que, aunque la IA está impulsando actualmente el mercado, aún es incierta la duración de este ciclo. "Como ocurrió con el Covid-19 y el comercio electrónico, todo motor de crecimiento termina desacelerándose. Por ahora no existen señales de que el impulso de la IA esté perdiendo fuerza, pero ese escenario podría cambiar si el ciclo de inversiones se debilita", concluyó.
Por MundoMaritimo
América Latina anota un crecimiento del 10,9% de demanda de carga aérea en diciembre de 2024
Aerolíneas de Latinoamérica registran el mayor crecimiento de demanda de carga aérea a nivel global en octubre
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.