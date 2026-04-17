El transporte marítimo global de granos mostró una sólida recuperación durante el primer trimestre de 2026, aunque con efectos más moderados en la demanda por capacidad de larga distancia. De acuerdo con el análisis de BRS Monthly Dry Bulk, los embarques alcanzaron 148,0 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual de 10,8%, equivalente a 14,4 millones de toneladas adicionales.

El crecimiento fue impulsado principalmente por los grandes exportadores, entre los que destacó especialmente Argentina, con un alza de 32,6% en sus embarques. También sobresalieron Estados Unidos (+21,0%), Australia (+12,6%), Rusia (+35,1%) y Francia (+45,3%), llevando a que los diez principales exportadores incrementaran sus embarques en 12,2% interanual.

Sin embargo, por el lado de la demanda, el comportamiento fue más heterogéneo. China, principal importador mundial, tuvo una participación limitada en este crecimiento, con un aumento de apenas 1,12 millones de toneladas. En contraste, “la mayor parte de los volúmenes adicionales fue absorbida por el resto del mundo”, donde las importaciones crecieron en 8,5 millones de toneladas.

Este patrón tuvo implicancias directas en el tipo de flota demandada. Según el informe, “el repunte del transporte marítimo de granos no se ha traducido proporcionalmente en una mayor demanda por buques de mayor tamaño en rutas de larga distancia”. Mientras los segmentos Kamsarmax y Panamax registraron incrementos de 8,2% y 3,1%, respectivamente, el mayor dinamismo se observó en naves de menor tamaño: Ultramax (+47,8%) y Handymax (+38,5%). Como resultado, “el crecimiento de los ton-día se mantuvo por debajo del 1%, muy por detrás del aumento de 10,8% en los volúmenes transportados”.

Complicaciones en la logistica marítima

En marzo, el mercado enfrentó además un entorno particularmente complejo. “La logística marítima se ha visto complicada y los costos energéticos han aumentado”, en un contexto donde los precios de fertilizantes nitrogenados se dispararon cerca de 40%. A esto se sumaron factores geopolíticos, tensiones entre Estados Unidos y China, y disrupciones en la cosecha y exportaciones de Brasil.

En el caso sudamericano, Brasil estuvo en el centro de las tensiones comerciales. A mediados de marzo, se reportó que Cargill detuvo exportaciones de soja hacia China tras la introducción de nuevos procedimientos fitosanitarios por parte del país sudamericano, a solicitud de las autoridades chinas. El cambio en el sistema de inspección —que dejó de basarse en muestreos representativos para pasar a controles propios de la autoridad brasileña— generó inconsistencias en los resultados.

Como consecuencia, “en algunos casos no se han otorgado certificados fitosanitarios”, lo que impidió el desembarque de cargamentos en China y abrió la posibilidad de redireccionarlos hacia otros destinos. No obstante, hacia fines de marzo, China aclaró que no aplicaría una política de tolerancia cero respecto a la presencia de malezas, lo que “debería aliviar las preocupaciones sobre retrasos en los embarques provenientes de Brasil”, especialmente en plena temporada alta de exportaciones.

En paralelo, la política de biocombustibles de Estados Unidos también introduce un factor relevante para el mercado. El plan anunciado contempla un aumento de 60% en la producción de diésel a base de biomasa hacia 2026, lo que podría incrementar significativamente la demanda interna de soja. Esto implicaría que una mayor proporción de la producción estadounidense se destine al mercado doméstico, reduciendo potencialmente los volúmenes exportables.

En contraste, el impacto sobre el maíz sería más acotado, ya que la demanda de etanol se mantiene estable y “la dinámica de exportación sigue estando impulsada principalmente por la competencia global, particularmente desde Sudamérica”.

Por MundoMaritimo