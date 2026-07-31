El transporte marítimo de soja y maíz registró un sólido crecimiento durante el segundo trimestre de 2026, impulsado principalmente por la cosecha récord de Brasil y una mayor disponibilidad exportable desde Sudamérica. En contraste, los fertilizantes experimentaron una fuerte contracción debido a las disrupciones en el suministro desde el Golfo Pérsico y a una menor demanda de importaciones brasileñas, informó ASXMarine.

Durante el periodo, el transporte marítimo de fertilizantes a granel disminuyó un 11,7% interanual, hasta 48,9 millones de toneladas (Mt). Por el contrario, los embarques de soja aumentaron 14,9%, hasta 57,7 Mt, mientras que el comercio de maíz creció 14,6%, alcanzando 45,6 Mt.

En el mercado de fertilizantes, la oferta se vio afectada por las disrupciones en Medio Oriente. Todas las principales regiones exportadoras registraron menores embarques durante el trimestre, con Arabia Saudita concentrando la mayor caída, cercana a 2 Mt.

El Golfo Pérsico constituye una de las principales zonas exportadoras de fertilizantes a nivel mundial, por lo que los flujos se vieron significativamente afectados por el conflicto que involucró a Irán y las consiguientes alteraciones en el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Entre los principales países importadores, India fue el único que registró un crecimiento, debido a que los compradores aceleraron sus adquisiciones ante la proximidad de la temporada de siembra kharif (ciclo de cultivo en el país asiático). En otros mercados, una oferta más ajustada y los elevados precios redujeron la demanda, llevando a los compradores a postergar adquisiciones o buscar proveedores alternativos cuando fue posible.

La situación fue considerablemente distinta para la soja, donde Sudamérica sostuvo un fuerte crecimiento de los embarques. Los flujos marítimos globales de este producto aumentaron 14,9% interanual durante el segundo trimestre, con Brasil como principal impulsor de la expansión.

La abundante cosecha de soja brasileña permitió al país exportar 4,9 Mt adicionales respecto del mismo periodo de 2025, consolidando su posición como el principal proveedor mundial durante el primer semestre de 2026. Estados Unidos también incrementó sus exportaciones, favorecido por una base de comparación baja en el segundo trimestre de 2025 y por un renovado interés de compra desde China.

Del incremento total de 7,5 Mt registrado en los flujos mundiales de soja, casi la mitad tuvo como destino China. Las importaciones vía marítima del país asiático aumentaron en 3,5 Mt, impulsadas por los precios competitivos de la soja brasileña tras la cosecha récord.

El maíz también registró una expansión generalizada en la cantidad transportada vía marítima durante el segundo trimestre. Los embarques aumentaron 14,6% interanual, con mayores volúmenes provenientes de todos los principales hubs exportadores.

Argentina lideró este crecimiento, con un aumento de 2,1 Mt respecto del segundo trimestre de 2025. Las buenas cosechas y una mayor disponibilidad de excedentes exportables en los principales países productores sostuvieron la expansión del comercio internacional.

La mayor parte de este excedente fue absorbida por compradores distintos de los cuatro mercados tradicionales más grandes. China destacó entre los principales mercados de crecimiento, al más que duplicar sus importaciones marítimas de maíz frente al segundo trimestre de 2025.

El incremento respondió a una combinación de factores, entre ellos la reposición de inventarios, una demanda sostenida para alimentación animal y precios atractivos que incentivaron a los importadores a asegurar suministros competitivos desde los principales países de origen.

Por MundoMaritimo