La seguridad como condición para mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas fue uno de los ejes abordados por el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, durante el XI Encuentro Logístico y de Comercio Exterior, ENLOCE, realizado en el Valparaíso Terminal de Pasajeros en la jornada del jueves 20 de agosto.
Mackenna, durante el encuentro organizado por Puerto Valparaíso y el Foro Logístico de Valparaíso (FOLOVAP), presentó la agenda del Gobierno orientada a la seguridad portuaria y del transporte de carga, señalando que estas medidas buscan contribuir a un mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible. En su exposición, identificó cinco desafíos: los robos al transporte terrestre, el crimen organizado y el contrabando, los ciberataques, el control de acceso y la trazabilidad de la carga, y la institucionalidad necesaria para coordinar estas iniciativas.
Respecto de la seguridad del transporte terrestre, indicó que la inseguridad en las rutas afecta la disposición de los transportistas a operar durante la noche y, con ello, el uso de la infraestructura. En ese sentido explicó que se están realizando controles en zonas cercanas a los puertos, dando continuidad al trabajo desarrollado con la Subsecretaría de Prevención del Delito en el marco del Plan de Logística Colaborativa, además de impulsar acciones para reforzar la seguridad en los entornos logístico-portuarios.
También mencionó el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas para mejorar las zonas de descanso destinadas a los transportistas, incluyendo el análisis de nuevas ubicaciones y modelos que incorporen control de acceso.
En materia de crimen organizado y contrabando, Mackenna destacó la necesidad de incrementar el porcentaje de carga aforada y de hacerlo de acuerdo con perfiles de riesgo. Entre las acciones mencionadas se encuentran la incorporación de mayores capacidades de escaneo, tanto en nuevas concesiones como en instalaciones bajo concesiones vigentes, junto con la integración de información del Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y Tesorería. “Tenemos que ser inteligente en el uso eficiente de esa información para un objetivo común que es el combate del crimen organizado”, afirmó.
El subsecretario también se refirió al proyecto de ley de seguridad portuaria, que, según indicó, se encuentra en primer trámite en el Senado. Asimismo, planteó la necesidad de mejorar la gestión de las incautaciones aduaneras y de fortalecer la infraestructura y capacitación de los actores públicos y privados involucrados.
Otro de los ámbitos abordados fue la ciberseguridad. Al respecto, Mackenna señaló que el desarrollo tecnológico de los puertos incrementa su exposición a este tipo de amenazas, por lo que se busca incorporar medidas relacionadas con la continuidad operacional, la detección temprana y la capacitación. En este marco, aseguró que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está procurando que los nuevos contratos de concesión contemplen exigencias específicas sobre la materia.
En cuanto al control de acceso y trazabilidad, mencionó tecnologías como sistemas biométricos, cámaras, OCR (reconocimiento óptico de caracteres) y RFID (identificación por radiofrecuencia), además del uso de información anticipada sobre carga, conductores, camiones y contenedores para mejorar tanto la seguridad como los procesos operacionales.
La agenda también considera impulsar la ley de pesaje y la ley de transporte de carga terrestre, iniciativas que, según explicó, apuntan a formalizar y ordenar la actividad.
En el plano institucional, Mackenna indicó que el Consejo Nacional de Desarrollo Logístico Portuario (CONALOp) estableció la seguridad y la lucha contra el crimen organizado como un eje prioritario de trabajo, con el propósito de articular las distintas iniciativas. “Todo esto nos lleva en el fondo a una serie de medidas que son, ya sean proyectos de ley, acciones de coordinación entre los distintos ministerios, acciones de coordinación público-privadas”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de recuperar el tercer turno—un anhelo del sector portuario en Chile desde el fin de la pandemia— el subsecretario señaló que se trata de un objetivo que requiere abordar no solo la seguridad, sino también la recepción de las cargas en destino, la disponibilidad de servicios estatales y la coordinación con el Ministerio del Trabajo. “Para nosotros también es un anhelo porque nos permite de esa forma utilizar mejor la infraestructura disponible que tenemos tanto a nivel portuario como a nivel de carretera”, afirmó, precisando que el tema está siendo abordado “como prioridad”.
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