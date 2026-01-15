San Antonio Terminal Internacional (STI), puerto de Hanseatic Global Terminals y SSA Marine, cerró 2025 consolidando su rol como principal terminal portuario de Chile y el más relevante para conexión con Asia. Durante el año, el terminal transfirió 1.224.243 TEUs, de los cuales el 73% de los contenedores de importación provinieron del mercado asiático y el 43% de las exportaciones tuvo como destino ese continente.
Este desempeño se sustentó en una operación eficiente, una oferta robusta de servicios marítimos y el fortalecimiento de capacidades para la exportación de productos. En este contexto, STI superó el millón de TEUs movilizados por 14° año consecutivo, siendo el único en el país en alcanzar este volumen de manera sostenida.
“Nuestros resultados reflejan el foco estratégico que hemos puesto en fortalecer la conexión de Chile con Asia, acompañar a las exportaciones clave del país y avanzar de manera concreta en sostenibilidad, seguridad e innovación. Seguimos proyectando nuestro terminal como una plataforma confiable, eficiente y preparada para los desafíos del comercio exterior”, señaló el gerente general de STI, Andrés Albertini.
Temporada de cerezas
Durante 2025, STI se mantuvo como el principal punto de salida de las exportaciones de cerezas, en el marco de una temporada que continúa desarrollándose y que se extenderá hacia fines de enero. Hasta la última semana del año, el terminal movilizó más de 12.500 contenedores de cerezas, lo que representa un aumento de 17% en comparación con el periodo del año anterior. La operación fue reforzada con la adición de dos servicios extra de Cherry Express, siendo el puerto con mayor número de servicios especializados para esta fruta, apoyado por una operación especializada, altos estándares de eficiencia y una oferta orientada a los principales mercados asiáticos.
Conectividad
Durante 2025, el terminal dio un paso relevante en el fortalecimiento de su conectividad marítima con la incorporación de tres nuevos servicios regulares a su operación: ‘Atacama’, operado por Maersk; ‘WS6’, de la alianza entre PIL, Wan Hai Lines y Yang Ming Line; y ‘Alpaca’, de MSC.
La incorporación de estos servicios reforzó el posicionamiento comercial del terminal y ratificó la confianza de las principales líneas navieras como plataforma estratégica para el comercio exterior. Esta expansión permitió fortalecer las conexiones directas con Asia y ofrecer mayores alternativas para exportadores e importadores.
Sostenibilidad y gestión de personas
En materia ambiental, STI obtuvo por segundo año consecutivo el Sello de Excelencia del programa Huella Chile, incorporando avances en equidad de género, y fue distinguido por tercer año consecutivo con el reconocimiento Giro Limpio, fortaleciendo una logística más eficiente y con más control de emisiones.
En seguridad laboral, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Muellaje del Maipo fue certificado por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), convirtiéndose en la primera organización de trabajadores portuarios en recibir esta validación. A ello se sumó el tercer seminario de seguridad de STI, que reunió a más de un centenar de ejecutivos, dirigentes sindicales y representantes de comités paritarios.
Este año la Mesa de Equidad de Género de STI organizó el primer encuentro “Mujeres Portuarias” de la Bahía de San Antonio, convocando a trabajadoras de distintas empresas de la cadena logística.
Finalmente, se cerraron exitosamente procesos de negociación colectiva con nueve sindicatos, los cuales representan a más de 800 colaboradores. Estos acuerdos reforzaron un clima laboral basado en el diálogo y la colaboración.
Innovación y comunidades
Durante el año, STI fue el primer puerto en Latinoamérica que implementó el sistema de telemetría, una solución digital que entrega visibilidad en tiempo real de la flota y las operaciones del terminal, permitiendo optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la continuidad operativa mediante un gemelo digital del muelle.
El terminal continuó con su vinculación con la comunidad, donde destacó la segunda versión del fondo concursable “Comunidades en Acción”, que benefició a ocho organizaciones locales con proyectos de capacitación, formación y educación, por hasta dos millones cada uno.
