Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que cada año invita a reflexionar sobre avances, brechas y desafíos pendientes en el reconocimiento de sus derechos y de la igualdad de género. Sin embargo, en esta oportunidad la conmemoración se produce bajo la sombra de una serie de hechos que no se pueden ignorar: creciente incertidumbre global, marcada por tensiones geopolíticas y conflictos armados prolongados; disrupciones en las cadenas de suministro y un comercio internacional sometido a constantes presiones.

Esta dinámica impacta directamente a las mujeres, puesto que no solo participan como trabajadoras, ejecutivas o emprendedoras, sino que también sostienen el tejido social que permite que las economías sigan funcionando. “Cuando el empleo se vuelve inestable, el ingreso familiar se reduce o la inflación golpea los hogares, son ellas quienes reorganizan presupuestos, multiplican esfuerzos y asumen responsabilidades adicionales de cuidado. La incertidumbre global no es un concepto abstracto: tiene rostro femenino en millones de hogares donde la resiliencia no es una opción, sino una necesidad”, sostiene Claudia Magna, Directora de MundoMaritimo.

En particular en las industrias tradicionalmente masculinizadas como la marítima, la presencia femenina ha ido creciendo con esfuerzo y convicción. En ese sentido, indica que este impulso “no solo apunta a ocupar espacios, sino a transformar culturas organizacionales”. Esto, porque la diversidad en la toma de decisiones aporta nuevas miradas frente a las crisis, mayor capacidad de adaptación y una comprensión más integral de los impactos sociales de cada decisión estratégica y económica, explica.

De la conmemoración a la acción

La experiencia demuestra que en tiempos de conflicto las brechas que afectan a la mujer tienden a ampliarse, situación que se agudiza por diversos factores como: la concentración del empleo femenino en sectores más vulnerables a la volatilidad; fuertes restricciones para el acceso a financiamiento; mayores responsabilidades de cuidado, las que raramente disminuyen, limitando las oportunidades de crecimiento profesional. La ecuación es clara: cuando el mundo se tensiona, las mujeres cargan con una parte desproporcionada del peso.

Por esa razón, el Día de Internacional de la Mujer no debe limitarse a discursos conmemorativos, sino que “es momento de reafirmar compromisos concretos: políticas públicas que protejan el empleo femenino, estrategias empresariales que promuevan liderazgo inclusivo y programas de formación que permitan a más mujeres integrarse a sectores estratégicos como el comercio exterior, la industria marítimo–portuaria y la logística”, sostiene Claudia Magna.

Diversos analistas sostienen que la incertidumbre global llegó para instalarse como una variable permanente. Frente a ello, el liderazgo femenino no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. De hecho, las economías que integran plenamente a las mujeres en sus procesos productivos y en sus espacios de decisión no solo avanzan en equidad, sino que además construyen resiliencia.

“Hoy más que nunca, el desafío es claro. No basta con abrir puertas; debemos garantizar que permanezcan abiertas incluso en medio de la tormenta. Porque cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, no solo se fortalece una industria o un sector: se fortalece la sociedad en su conjunto”, concluye Claudia Magna.

Por MundoMaritimo