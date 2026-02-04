El sistema portuario peruano registró en 2025 un movimiento cercano a los 70 millones de toneladas métricas, con un crecimiento aproximado de 9% interanual, de acuerdo con cifras citadas por el Instituto Peruano de Economía. El desempeño se produce en un contexto de expansión de capacidad, nuevas inversiones y competencia regional por cargas, servicios logísticos y flujos de transbordo en la costa del Pacífico en la región.

La evolución del movimiento portuario está vinculada al rol de los puertos como infraestructura clave para las exportaciones e importaciones del país, en particular para sectores como la agroindustria y la minería. En ese marco, la ampliación de terminales y la mejora de la conectividad forman parte de una agenda orientada a reducir fricciones logísticas y sostener el crecimiento del comercio exterior.

Chancay y Callao concentran el eje de crecimiento

El puerto de Chancay se ha convertido en uno de los principales focos del desarrollo portuario. La segunda etapa del proyecto está asociada a una inversión estimada de US$2.500 millones, con una proyección de término hacia 2027. En paralelo, el Puerto del Callao mantiene su condición de principal nodo operativo del país y concentra el debate sobre accesos, coordinación institucional y obras complementarias.

Durante 2025, los terminales públicos del Puerto de Callao movilizaron 3,3 millones de TEUs, lo que representó un incremento de 8,1% respecto de 2024, según la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El movimiento fue liderado por DP World Callao, con 2.078.576 TEUs, y APM Terminals Callao, con 1.244.832 TEUs.

Desde el sector industrial, se ha planteado que el objetivo es consolidar al país como un “centro logístico e industrial del Pacífico sudamericano”, en el marco de discusiones sobre competitividad y desarrollo portuario.

Por su parte, en su primer año de operación, el Terminal Portuario de Chancay generó en 2025 una recaudación aduanera de aproximadamente US$308 millones, según cifras de la SUNAT. El 60% de esos ingresos se concentró en el segundo semestre del año, con octubre como el mes de mayor recaudación, con cerca de US$36 millones.

La importación de vehículos fue el principal rubro, con unos US$73,5 millones, seguida por graneles (US$69,3 millones) y maquinaria (US$64,7 millones). En total, 1.873 importadores canalizaron operaciones a través del terminal durante el año.

Además de la carga destinada al mercado peruano, Chancay registró en 2025 el movimiento de 126.384 TEUs de transbordo, principalmente con origen en China y destino a otros puertos de la región. Al respecto, el viceministro de Economía señaló que “casi la mitad de la operación del puerto de Chancay corresponde a contenedores en tránsito”, utilizados para exportaciones hacia países como Chile y Colombia.

Expansión fuera de Lima y proyectos de largo plazo

El programa de inversiones de Perú en materia portuaria incluye iniciativas fuera del eje Callao–Chancay. En Marcona (Ica) se identifican proyectos portuarios con inversiones asociadas superiores a US$1.000 millones, mientras que en Chimbote (Áncash) se mantienen procesos vinculados a adjudicación y desarrollo portuario. A ello se suman modernizaciones en terminales como Matarani, Salaverry, Paita e Ilo.

En el sur del país, el proyecto del puerto de Corío, en Arequipa, se perfila como una apuesta de mediano y largo plazo vinculada a corredores terrestres y ferroviarios. El convenio interinstitucional reportado en noviembre de 2025 para el desarrollo del proyecto a mediano y largo plazo considera una inversión estimada de US$7.000 millones, con foco en integración bioceánica y conectividad con el hinterland.

