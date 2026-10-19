El concepto de Smart Port gana protagonismo en América Latina, aunque su implementación plantea desafíos que van más allá de incorporar nuevas tecnologías. La integración de sistemas, la calidad de los datos, la participación de los usuarios y la gobernanza constituyen factores determinantes para avanzar hacia puertos inteligentes. En este proceso, los Port Community Systems (PCS) adquieren un papel central como plataformas capaces de conectar a los distintos actores de la cadena logístico-portuaria.
Para Carlos Pascual, director comercial de Infoport, la evolución hacia puertos inteligentes exige superar una visión centrada exclusivamente en la incorporación de herramientas tecnológicas y avanzar hacia modelos de gestión colaborativos. En ese sentido, explica que “un Smart Port se define por su capacidad para conectar a toda la comunidad portuaria y utilizar la información para mejorar la operación, no tanto por la cantidad de tecnología con la que cuenta”.
Desde esta perspectiva, explica que la transformación requiere procesos digitalizados, interoperabilidad entre sistemas y una estrategia que permita convertir los datos en información útil para planificar operaciones, gestionar recursos y mejorar la eficiencia. A ello se suma la necesidad de establecer objetivos compartidos entre autoridades, organismos públicos y operadores privados.
De la digitalización a la integración operativa
Respecto de los pasos necesarios para materializar este modelo en América Latina, el ejecutivo plantea una evolución gradual, comenzando por la construcción de una base digital sólida. En aquellos países que todavía carecen de una Ventanilla Única Marítima (VUM), su implementación constituye un punto de partida para simplificar los intercambios de información entre buques y autoridades.
La siguiente etapa consiste en incorporar progresivamente a los participantes de la comunidad portuaria mediante un PCS, ampliando posteriormente sus funcionalidades hacia trazabilidad, optimización de escalas, gestión de accesos, planificación logística y coordinación multimodal. “La evolución hacia un Smart Port no suele producirse mediante grandes proyectos disruptivos, sino mediante una hoja de ruta progresiva que permita generar valor desde las primeras fases”, sostiene.
En este esquema, la calidad y estandarización de los datos resultan esenciales. En ese sentido advierte que las herramientas de inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada dependen de información fiable, normalizada y compartida. De lo contrario, sus resultados pueden presentar inconsistencias que dificulten las decisiones operativas: “Primero hay que construir una base sólida y robusta de información, si queremos que la inteligencia artificial nos ayude a anticipar problemas”, enfatiza.
El PCS como núcleo del ecosistema digital
Para Infoport, el PCS cumple una función vertebradora al conectar organismos públicos, terminales, navieras, consignatarios, transportistas y operadores logísticos mediante intercambios seguros, estandarizados y neutrales.
Su implementación permite reducir duplicaciones, errores y fragmentación de la información, facilitando que los datos proporcionados por un participante puedan reutilizarse en distintos procesos.
Para garantizar su crecimiento, Carlos Pascual considera indispensable adoptar arquitecturas abiertas e interoperables, capaces de incorporar nuevos participantes y servicios sin depender de soluciones tecnológicas cerradas. “La principal clave es pensar en ecosistema antes que en tecnología”, señala, destacando que la plataforma debe responder a necesidades operativas concretas y demostrar beneficios desde sus primeras etapas.
Personas y gobernanza: condiciones para la continuidad
Desde la experiencia de Infoport, la adopción tecnológica constituye otro desafío. Por ello, involucrar tempranamente a los usuarios, comunicar los objetivos y demostrar mejoras concretas permite reducir las resistencias al cambio. “Muchas veces la principal barrera es cultural más que tecnológica”, observa el ejecutivo. En ese sentido, considera fundamental acompañar a los equipos durante la transición hacia nuevos procedimientos digitales.
En materia de gobernanza, plantea que no existe un modelo único para América Latina, aunque identifica ventajas en esquemas con participación equilibrada de los sectores público y privado, reglas claras para compartir información y una entidad responsable de asegurar la continuidad y evolución del PCS.
La experiencia de Valenciaport
Como referencia de implementación de un Smart Port, Infoport destaca su participación durante más de dos décadas en la transformación digital de Valenciaport, donde las soluciones desarrolladas conectan a miles de empresas y gestionan millones de intercambios de información anuales.
Esta infraestructura colaborativa ha permitido incorporar servicios de trazabilidad, automatización documental, optimización operativa, analítica avanzada e inteligencia artificial.
La experiencia, según Carlos Pascual, demuestra que la transformación no depende de iniciativas tecnológicas aisladas, sino de construir una infraestructura digital compartida y preparada para evolucionar. “Un Smart Port no se construye incorporando tecnologías de forma aislada. Se construye creando un ecosistema digital compartido donde la información fluye entre organizaciones y genera valor para toda la comunidad portuaria”, concluye.
Por MundoMaritimo
Infoport impulsa una visión integral de la transformación digital portuaria en Centroamérica y el Caribe
Implementación de Port Community Systems avanza de forma desigual en América Latina y el Caribe
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