La implementación de los Port Community Systems (PCS) en América Latina y el Caribe continúa avanzando, aunque con distintos niveles de desarrollo entre los países de la región. Así lo señala un nuevo Boletín FAL de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al que MundoMaritimo tuvo acceso, el cual analiza el estado de estas plataformas digitales y los desafíos que enfrenta su expansión.

El documento sostiene que los PCS se han consolidado como una herramienta para facilitar el intercambio seguro y en tiempo real. Según la definición de la Asociación Internacional de Sistemas Comunitarios Portuarios (IPCSA), recogida por el Boletín FAL, un PCS es una "plataforma electrónica neutral y abierta que permite el intercambio inteligente, seguro y eficiente de información entre actores públicos y privados".

Sin embargo, el informe concluye que la digitalización portuaria aún presenta un desarrollo heterogéneo en la región.

Actualmente, solo un grupo reducido de puertos dispone de PCS plenamente implementados. Entre ellos figuran Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina), Kingston (Jamaica), Bridgetown (Barbados) y Nassau (Bahamas).

Otros se encuentran en distintas etapas de avance. En Chile, San Antonio inició su proceso de implementación en 2023, mientras que el resto de los puertos del país se encuentran en desarrollo. Brasil avanza con proyectos en Santos, Río de Janeiro, Suape y Paranaguá, con la proyección de extender posteriormente el sistema a nivel nacional. Perú implementa un PCS en el Puerto del Callao; México desarrolla su iniciativa en Manzanillo; Suriname avanza en Paramaribo; mientras que Belice, Trinidad y Tabago y Santa Lucía permanecen en fases de diseño o planificación.

El Boletín FAL indica que esta evolución responde a una tendencia internacional en la que varios países han comenzado desarrollando un PCS en un puerto estratégico para luego extender el modelo al resto de su sistema portuario.

Obstáculos para su expansión

El documento identifica diversos factores que continúan limitando la adopción de estas plataformas en América Latina y el Caribe. Entre ellos menciona la baja digitalización de procesos, la falta de interoperabilidad entre sistemas nacionales y locales, marcos regulatorios insuficientes, resistencia institucional al intercambio de datos y brechas tecnológicas entre compañías.

A ello se suman limitaciones en infraestructura digital portuaria, diferencias tecnológicas entre terminales y una baja estandarización de los flujos de información.

El boletín también destaca que la implementación de un PCS requiere avanzar en aspectos institucionales además de los tecnológicos. En ese sentido, recoge la metodología propuesta por IPCSA, que contempla un proceso de 12 acciones para desarrollar estas plataformas, incluyendo la coordinación entre los integrantes de la comunidad portuaria, la definición de un modelo de gobernanza y financiamiento, la integración con las aduanas y el establecimiento de un marco jurídico adecuado.

Evolución internacional

El análisis identifica cuatro etapas en el desarrollo de los PCS a nivel global.

La primera comenzó en la década de 1980 con experiencias en puertos europeos y asiáticos como Hamburgo, Le Havre, Felixstowe y Singapur. Posteriormente, entre 2001 y 2011, la expansión estuvo acompañada por la adopción de estándares internacionales promovidos por organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la ISO.

América Latina ingresó a esta tendencia entre 2012 y 2017, con los primeros desarrollos en Valparaíso y Kingston. Desde 2018 se observa una nueva etapa caracterizada por la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT), blockchain y gemelos digitales.

Por MundoMaritimo