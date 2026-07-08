En los últimos 50 años, la industria logística en Chile ha experimentado una transformación significativa, impulsada principalmente por la globalización, cambios tecnológicos, nuevas exigencias operacionales y la necesidad de cadenas de suministro más eficientes y resilientes, destacan desde SITRANS.
Actualmente, esta industria representa un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, superando a sectores como el agropecuario-silvícola y pesquero (3.2%), y también el de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (2.3%). Y ese mismo 4% se repite en la fuerza laboral, cifra que representa a los más de 250.000 trabajadores que se desempeñan en logística dentro del país.
En medio de esta transformación, la compañía celebra 45 años de trayectoria. La compañía inició sus operaciones en 1981 prestando servicios relacionados al comercio exterior, hasta que en los años venideros expandió sus actividades hacia los depósitos, la movilización de carga y el bodegaje de contenedores.
“Cumplir 45 años es un logro significativo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Esta trayectoria nos desafía a seguir evolucionando y contribuyendo al desarrollo de una industria logística que ha cambiado profundamente. Hoy nuestros clientes requieren mucho más que un proveedor de servicios a la carga: necesitan un socio estratégico que comprenda sus desafíos, entregue visibilidad sobre sus operaciones y sea capaz de desarrollar soluciones seguras, eficientes y adaptadas a sus necesidades”, explica José Sáenz Poch, CEO de Sitrans.
Si bien hoy en Chile predomina una percepción mayoritariamente crítica sobre el panorama logístico, en 2025 el país logró consolidarse como un importador y exportador de excelencia dentro de la región, ocupando el cuarto lugar de América por su desempeño en facilitación del comercio, solo detrás de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, según la OCDE.
En este contexto, en SITRANS destacan que los esfuerzos de las compañías logísticas están orientados a alcanzar una mayor eficiencia y competitividad, demostrando capacidad para adaptarse, anticiparse a las necesidades de los principales operadores y desarrollar soluciones integrales para distintos sectores productivos.
“Para responder a las nuevas exigencias, hemos fortalecido nuestros procesos e incorporado tecnologías que mejoran el monitoreo y la toma de decisiones, apoyándonos en soluciones de inteligencia artificial y nuevos modelos de capacitación que contribuyen al desarrollo de una logística moderna, eficiente y segura. Hoy contamos con ocho terminales entre Arica y Puerto Montt, una red que combina experiencia, infraestructura y tecnología para gestionar cargas de diversa complejidad, asegurar continuidad operacional y entregar mayor trazabilidad y visibilidad a nuestros clientes”, afirma el CEO de SITRANS.
Para los próximos años, la compañía apunta a seguir profundizando en transformación digital, optimizando procesos y renovando su compromiso de seguir avanzando hacia una logística más segura, eficiente y sostenible.
Líneas navieras aún podrían mantenerse en el tablero endureciendo la gestión de capacidad
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