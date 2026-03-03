Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso aprobó esta mañana el proyecto Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL),que impulsa la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) para mejorar la infraestructura del Espigón (Terminal 2 de Valparaíso) y robustecer la actividad logística local y regional, en el marco de la primera etapa de la ampliación portuaria.
Los integrantes de la Comisión, liderada por el delegado Presidencial Regional, Yanino Riquelme, concluyeron que la iniciativa cumple con toda la normativa vigente y que sus impactos están debidamente mitigados y compensados, tal como lo señaló el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al recomendar su aprobación. De esta manera, obtiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable tras la reevaluación de sus componentes de paisaje y medio humano.
Esta resolución constituye un hito para la ciudad y para el sistema logístico portuario regional y nacional.
El proyecto aprobado contempla la reducción en cerca de un 50% de la iniciativa original de 2018. Incluye la construcción del nuevo muelle Sitio Costanera, con un frente de atraque de 430 metros de extensión, y la apertura de un paseo costero de 1,2 kilómetros que conectará desde el Parque Barón hasta el sector de Bellavista en donde habrá un paso soterrado, además incluye una plaza, una ciclovía, y un mirador. A esto se suma la construcción del ascensor Arrayán, ubicado en pleno barrio puerto, más las medidas de mitigación y compromisos voluntarios asociados a los pescadores de la ex caleta Sudamericana.
“Esta es una tremenda noticia para Valparaíso y para la reactivación económica. Se trata de un hito histórico que hoy comienza a materializarse, sobre la base de un amplio diálogo ciudadano y con distintos actores que en este periodo lideramos y consolidamos para llegar a este resultado”, afirmó Nicole Pastene, presidenta del Directorio de EPV.
Añadió que “hace casi 100 años, Valparaíso tuvo su último gran desarrollo en infraestructura, con la construcción del molo de abrigo y las obras portuarias que conocemos hoy. Ahora, con una visión renovada y sostenible, estamos avanzando en un nuevo puerto que se sustenta en una integración armónica con su entorno y sus habitantes. En consecuencia, con esta decisión de la COEVA, Valparaíso ganará en empleo de calidad, inversión, turismo y acceso a su borde costero”.
Próximos pasos
Tras la aprobación ambiental ocurrida en la COEVA, Puerto Valparaíso seguirá adelante con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos que comprenderán las obras de la Etapa 2 de la ampliación portuaria, que permitirá duplicar la capacidad de transferencia de carga del puerto, el que debería ingresar al sistema de evaluación ambiental durante este año.
Se trata de un muelle preferente para cruceros, la extensión de los sitios 1, 2 y 3 en 122 metros y la renovación del sector San Mateo, que consistirá en la construcción de una explanada de acopio de contenedores, sumado a un balneario con equipamiento de alto estándar que incluirá una playa de mayores dimensiones a la actual y un paseo costero.
