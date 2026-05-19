El proyecto Puerto Exterior de San Antonio dio un paso decisivo en su tramitación ambiental luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso emitiera el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), recomendando aprobar la iniciativa portuaria, cuya inversión público-privada asciende a US$4.450 millones.
De esta manera, la iniciativa quedó a la espera de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso, programada para el próximo 26 de mayo. La instancia será presidida por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, e integrada por distintos secretarios regionales ministeriales y deberá decidir si aprueba, rechaza o aprueba con condiciones el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio.
La Perspectiva es favorable luego que el SEA concluyera en el ICE que “el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable”, además de cumplir “con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental” y proponer “medidas de mitigación y compensación apropiadas”.
En caso de ser aprobado por la Coeva, el SEA emitirá la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), habilitando así la construcción y futura operación del proyecto impulsado por la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA).
La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en abril de 2020. Desde entonces, el proceso contempló la presentación de tres adendas y la realización de igual número de procesos de participación ciudadana.
El proyecto
El proyecto considera la construcción de un molo de abrigo de cuatro kilómetros al sur del actual puerto de San Antonio, además de dragados y explanadas para habilitar dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros de muelle cada uno.
En régimen, hacia 2050, el Puerto Exterior permitiría triplicar la capacidad operativa del complejo portuario, pasando de movilizar 2 millones de TEUs a 6 millones anuales, junto con transferir alrededor de 60 millones de toneladas de carga por año.
Asimismo, el terminal estaría preparado para atender simultáneamente ocho portacontenedores Post Neopanamax de 400 metros de eslora, considerados entre las mayores naves de la flota mundial y que actualmente no recalan en Chile.
La inversión contempla US$1.950 millones por parte de EPSA destinados a infraestructura habilitante, incluyendo el molo, la dársena, vías de acceso y medidas de mitigación y compensación ambiental, entre ellas 60 hectáreas de parques. Los restantes US$2.500 millones corresponderán a inversión privada mediante concesiones portuarias para construir y operar los nuevos terminales.
Primera fase de las obras
Actualmente, Puerto San Antonio desarrolla la licitación de la primera fase de obras. Según indicó el gerente general (i) de EPSA a Diario Financiero, Fernando Gajardo, participan en el proceso Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Jan de Nul N.V., China Harbour Engineering Company Ltd., Dragados Sacyr Obras Portuarias S.A. y el consorcio Acciona-Hyundai.
“El cronograma considera que el 10 de julio se cumpla con la recepción y apertura de ofertas técnicas, para en agosto realizar la apertura de ofertas económicas, y finalmente avanzar hacia la posterior adjudicación y suscripción del contrato durante este mismo año”, señaló Gajardo.
Por MundoMaritimo
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