El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso recomendó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)”, impulsado por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) desde 2019, marcando un nuevo hito en la tramitación de la ampliación del Terminal 2.

En su análisis, el SEA concluye que la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente y que aborda adecuadamente los efectos, características y circunstancias establecidos en la legislación, proponiendo medidas de mitigación y compensación acordes a los impactos identificados.

Con este pronunciamiento, el proyecto ingresará a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable. La instancia deberá votar la iniciativa el próximo 3 de marzo, paso necesario para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Complementaria exigida.

El proyecto contempla la construcción de un frente de atraque de 430 metros y una serie de intervenciones urbanas en el borde costero y en el área declarada Sitio Patrimonio Mundial. Entre ellas se incluyen el Paseo Malecón, de 10.024 m², entre el Terminal de Pasajeros y el sector Bellavista; la Plaza del Mar, de 2.664 m², que conectará el paseo con avenida Errázuriz mediante un acceso peatonal bajo la línea férrea; y el Mirador del Puerto, de 1.535 m², en el costado oriente del nuevo Sitio Costanera.

Asimismo, se incorpora el ascensor El Arrayán en el Barrio Puerto, cuyo diseño fue ajustado tras un trabajo colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la Subsecretaría de las Culturas y la Corporación Sitio Patrimonial.

En sus respuestas a la última Adenda, el CMN valoró positivamente modificaciones como el reemplazo de la tipología vertical del ascensor por un sistema de funicular, junto con la incorporación de antecedentes estructurales y de consolidación del talud en etapa de prefactibilidad.

Además, el proyecto integra ajustes previamente solicitados, como una solución menos invasiva para el tratamiento de la ladera mediante hidrosiembra en lugar de hormigón proyectado. No obstante, el CMN condicionó su conformidad al ingreso de antecedentes complementarios tras la eventual obtención de la RCA y su aprobación formal, incluyendo definiciones sobre el tratamiento de la ladera, el plano de rodadura y los espacios públicos colindantes.

La presidenta del directorio de Empresa Portuaria Valparaíso, Nicole Pastene, señaló que “valoramos la aprobación del SEA, que reconoce el trabajo técnico realizado y las mejoras incorporadas al proyecto. La ampliación portuaria fortalecerá la capacidad logística del puerto, por una parte, y también incorpora una integración responsable y sostenible con la ciudad, robusteciendo la competitividad de Puerto Valparaíso y al mismo tiempo convirtiendo espacios portuarios en áreas urbanas equipadas y abiertas en el borde costero de Valparaíso, e incorporando un ascensor que mejorará la conectividad en el corazón del barrio Puerto”.

Agregó que el proyecto “recoge y respeta los compromisos que suscribimos, ajustando a la mitad la extensión original del terminal portuario en el sector de la costanera y consolidando un borde costero equipado y abierto a la ciudad entre Parque Barón y el sector Bellavista, sin descuidar la necesaria capacidad adicional que Puerto Valparaíso requiere para mantener su competitividad”.