El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso recomendó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)”, impulsado por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) desde 2019, marcando un nuevo hito en la tramitación de la ampliación del Terminal 2.
En su análisis, el SEA concluye que la iniciativa cumple con la normativa ambiental vigente y que aborda adecuadamente los efectos, características y circunstancias establecidos en la legislación, proponiendo medidas de mitigación y compensación acordes a los impactos identificados.
Con este pronunciamiento, el proyecto ingresará a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable. La instancia deberá votar la iniciativa el próximo 3 de marzo, paso necesario para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Complementaria exigida.
El proyecto contempla la construcción de un frente de atraque de 430 metros y una serie de intervenciones urbanas en el borde costero y en el área declarada Sitio Patrimonio Mundial. Entre ellas se incluyen el Paseo Malecón, de 10.024 m², entre el Terminal de Pasajeros y el sector Bellavista; la Plaza del Mar, de 2.664 m², que conectará el paseo con avenida Errázuriz mediante un acceso peatonal bajo la línea férrea; y el Mirador del Puerto, de 1.535 m², en el costado oriente del nuevo Sitio Costanera.
Asimismo, se incorpora el ascensor El Arrayán en el Barrio Puerto, cuyo diseño fue ajustado tras un trabajo colaborativo con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), la Subsecretaría de las Culturas y la Corporación Sitio Patrimonial.
En sus respuestas a la última Adenda, el CMN valoró positivamente modificaciones como el reemplazo de la tipología vertical del ascensor por un sistema de funicular, junto con la incorporación de antecedentes estructurales y de consolidación del talud en etapa de prefactibilidad.
Además, el proyecto integra ajustes previamente solicitados, como una solución menos invasiva para el tratamiento de la ladera mediante hidrosiembra en lugar de hormigón proyectado. No obstante, el CMN condicionó su conformidad al ingreso de antecedentes complementarios tras la eventual obtención de la RCA y su aprobación formal, incluyendo definiciones sobre el tratamiento de la ladera, el plano de rodadura y los espacios públicos colindantes.
La presidenta del directorio de Empresa Portuaria Valparaíso, Nicole Pastene, señaló que “valoramos la aprobación del SEA, que reconoce el trabajo técnico realizado y las mejoras incorporadas al proyecto. La ampliación portuaria fortalecerá la capacidad logística del puerto, por una parte, y también incorpora una integración responsable y sostenible con la ciudad, robusteciendo la competitividad de Puerto Valparaíso y al mismo tiempo convirtiendo espacios portuarios en áreas urbanas equipadas y abiertas en el borde costero de Valparaíso, e incorporando un ascensor que mejorará la conectividad en el corazón del barrio Puerto”.
Agregó que el proyecto “recoge y respeta los compromisos que suscribimos, ajustando a la mitad la extensión original del terminal portuario en el sector de la costanera y consolidando un borde costero equipado y abierto a la ciudad entre Parque Barón y el sector Bellavista, sin descuidar la necesaria capacidad adicional que Puerto Valparaíso requiere para mantener su competitividad”.
Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso recomienda aprobar estudio de impacto ambiental de TCVAL
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.