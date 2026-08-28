La integración y coordinación de los distintos actores de la cadena logística se posicionaron como factores clave para mejorar la productividad y competitividad de Chile, en un encuentro sectorial que abordó los desafíos que enfrenta el comercio exterior y las cadenas de suministro del país. La jornada, realizada en el Ministerio de Hacienda y que contó con la participación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), puso énfasis en la necesidad de avanzar hacia procesos más interoperables, reducir tiempos y costos y fortalecer la articulación público-privada, bajo una mirada que permita superar las actuales fricciones que afectan el desempeño de la cadena logística en su conjunto.

En el marco de la actividad se lanzó la séptima edición de “Mujeres deLogística”, publicación especializada en Logística que incluye una entrevista a la directora de SICEX, Bárbara Matamala, sobre la modernización del comercio exterior. Además, la instancia reunió a representantes públicos, privados y académicos, quienes abordaron los desafíos de la cadena logística en el panel “Eficiencia, productividad y crecimiento: el rol de la logística”.

Hacia una logística integrada

Eugenio Symon, coordinador de Mercados de Capitales, Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, durante sus palabras de apertura, destacó el carácter estratégico de la logística para la productividad y el crecimiento del país, debido a su impacto transversal en los sectores que producen, importan y exportan bienes. En este sentido, planteó que “mejorar la competitividad requiere reducir tiempos y costos mediante reglas claras, infraestructura adecuada, instituciones coordinadas y procesos eficientes, junto con un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para identificar y abordar las barreras que afectan la productividad”.

Por su parte, Bárbara Matamala destacó que la logística es clave para la productividad y el crecimiento del país, y requiere una mayor coordinación y colaboración entre todos los actores de la cadena, junto con regulaciones adecuadas y una articulación efectiva. En este proceso, el capital humano y la tecnología son fundamentales. En ese orden, señaló que “SICEX funciona como una infraestructura pública digital estratégica para integrar a los distintos actores del comercio exterior y la logística”

Asimismo, relevó el impacto concreto del sistema: cerca del 90% de las exportaciones medidas en valor FOB y 60% de las importaciones medidas en valor CIP del país, se procesan a través de SICEX. “Según un estudio de beneficios que realizamos hace un par de años, su uso permite reducir en promedio dos días el tiempo asociado a un embarque de exportación, liberando más de US$30 millones en capital de trabajo. Agregó que “el tiempo logístico es también un costo financiero. Es productividad, y competitividad”, sostuvo.

Coordinación y predictibilidad para destrabar la logística

La coordinación entre los distintos actores de la cadena se posicionó como uno de los principales desafíos durante el panel, que reunió a Andrea Ríos, de Arauco; Carola Blázquez, de CATLEC/Universidad Andrés Bello; Julio Ramírez, de ZiYU; Paola Cortés, de SITRANS; Ricardo Mewes, de CNC-RMS; y a la propia Bárbara Matamala, como moderadora.

Al respecto, Ramírez, sostuvo que “si tuviéramos mucho más colaboración entre las empresas, sería todo más eficiente”, mientras que Cortés complementó que “la clave es la coordinación” y, especialmente, “aquella que involucra factores que no dependen directamente de cada empresa”.

Para Cortés y Blázquez, esta coordinación requiere planificación con proveedores, clientes y destinos, pero todavía existe un vacío: “falta ese engranaje final”, concordaron, aludiendo a la necesidad de articular las distintas eficiencias de manera conjunta. Por su parte, Ríos llevó la discusión al ámbito regulatorio, planteando la necesidad de revisar las normativas para agilizar los procesos logísticos.

El diagnóstico fue recogido por Mewes, quien identificó la predictibilidad como el principal desafío y llamó a fortalecer “esa articulación entre el sector público y el sector privado, pero que realmente sea en serio”.

Por último, Bárbara Matamala planteó que el desafío ya no es solo digitalizar, sino integrar, avanzando hacia procesos interoperables, un mejor uso de los datos y una mayor coordinación público-privada que permita abordar la operación logística de manera integral. Para ello, destacó que la experiencia de SICEX ha demostrado que “confianza, colaboración y coordinación” son elementos fundamentales para seguir avanzando.

Por MundoMaritimo