El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministerio de Hacienda organizó el lanzamiento de la “II Edición Mujeres deLogística” en una jornada que reunió a profesionales del sector público, privado y académico. El encuentro, presidido por la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, se realizó en el auditorio del Ministerio y convocó a referentes de la industria para abordar los avances y desafíos del talento femenino en logística y comercio exterior.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó el trabajo del Ministerio en fortalecer la presencia femenina en posiciones de liderazgo: “Como Ministerio de Hacienda hace mucho tiempo, y especialmente en el último periodo, hemos querido fortalecer la presencia de las mujeres en distintos puestos de liderazgo, así como en industrias donde se registra poca presencia femenina”.

La autoridad enfatizó que para impulsar la modernización y competitividad del sector exportador “se requiere diversidad, innovación y colaboración, y por supuesto talento femenino”.

Valoraciones de la jornada

Bárbara Matamala, directora de SICEX, valoró la instancia como una oportunidad de colaboración intersectorial: “Para el Ministerio de Hacienda, y especialmente para SICEX, ha sido un honor participar del lanzamiento de la segunda edición de Mujeres deLogística. Tuvimos la oportunidad de compartir un panel muy enriquecedor, conformado por mujeres líderes tanto del sector público como del privado y la academia, lo que permitió un intercambio de experiencias y visiones muy valioso. La revista y la actividad en sí ponen de manifiesto cómo las mujeres estamos ganando presencia en una industria compleja y tradicionalmente masculinizada”.

La directora agregó que “la instancia dejó en evidencia que las mujeres podemos alcanzar posiciones de liderazgo y cargos directivos. Se trata, en gran medida, de cultivar la confianza en nuestras capacidades, de fortalecer habilidades y, al mismo tiempo, de contar con la generosidad de aquellas líderes que hoy ocupan espacios relevantes para seguir abriendo camino y otorgar oportunidades a las nuevas generaciones”.

Por su parte, Camila Zarzar, directora de Mujeres & Industria deLogística Group, subrayó la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de liderazgo: “Quienes ocupan puestos de liderazgo deben ser lo suficientemente generosos, y creo que ese es precisamente el valor fundamental de esta revista, de esta iniciativa y de lo que he buscado reflejar desde mi rol en la dirección. Es indispensable en nuestros equipos tener la capacidad de identificar talento y, a partir de ello, entregar oportunidades concretas, visibilizar a esas personas y brindarles la capacitación necesaria”.

Zarzar concluyó señalando que “promover el liderazgo femenino es una tarea clave y debemos continuar abriendo espacios y generando instancias para que más mujeres que lo necesitan puedan acceder a esas oportunidades”.

Panel de expertas

El evento contó con el panel “Liderazgo Femenino en Logística y Comercio Exterior: Perspectivas desde lo Público, Privado y Académico”, moderado por Mabel Leva, directora de Conecta Logística. Con la destacada participación de Bárbara Matamala (directora de SICEX), Pía Herrera (gerente de Ventas Regiones de DHL Express), Consuelo Cánaves (gerente de Gestión y Desarrollo de la Empresa Portuaria San Antonio), Marcela González (Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca) y Camila Zarzar (directora de Mujeres & Industria deLogística Group).

Complementaron la jornada las presentaciones técnicas de Mónica Nadal, Especialista en Sistemas Organizacionales, quien abordó la importancia de la incorporación de mujeres en Operaciones Logísticas; y Paula Vidal, de Consultora Talento y Cultura Organización Get Alto Impacto, quien expuso sobre “Talento Femenino en Logística y Comercio Exterior: Avances y Oportunidades”.

Por MundoMaritimo