Shipping Corporation of India (SCI) abrió un proceso de licitación para la construcción de un máximo de seis portacontenedores, de los cuales dos corresponden a solicitudes confirmadas y cuatro son de carácter opcional . Las naves deberán contar con una capacidad de 8.000 TEUs considerando un volumen estándar de 14 toneladas por TEU, lo que equivale, en términos nominales, a buques de aproximadamente 10.000 a 11.000 TEUs, reportó Alphaliner.
El proceso está abierto a astilleros indios y extranjeros que cumplan con una serie de condiciones, entre ellas disponer de infraestructura para este tipo de construcción, acreditar experiencia previa en portacontenedores de al menos 5.000 TEUs, contar con experiencia en diseños de buques propulsados por motores de combustible dual, patrimonio neto positivo y las certificaciones técnicas correspondientes.
Licitación contempla tres etapas
La primera fase considera la presentación de las especificaciones técnicas y los informes anuales de los postulantes hasta el 31 de agosto de 2026. La apertura de estos antecedentes está prevista para el 1 de septiembre. Posteriormente se desarrollarán las discusiones técnicas y se definirán las especificaciones finales acordadas. En una tercera etapa, los astilleros presentarán sus ofertas comerciales.
Entre los factores que SCI utilizará para evaluar las propuestas figuran el plazo de entrega, consumo de combustible, velocidad de servicio y capacidad de carga.
Las condiciones también contemplan penalizaciones por incumplimientos. Los retrasos podrán generar cargos de hasta 0,05% por día; una velocidad inferior a la comprometida tendrá una penalización de 0,25% por cada 0,1 nudo; mientras que un consumo de combustible superior al establecido implicará un descuento de 0,20% por cada 1% de exceso.
El astillero adjudicatario deberá presentar garantías bancarias y de cumplimiento, además de otorgar una garantía de un año para cada buque. También deberá sujetarse a las condiciones establecidas en el contrato estándar de construcción naval de SCI, que contempla indemnizaciones por incumplimientos.
India espera ampliar su flota portacontenedores
La nueva licitación se suma a los intentos anteriores de SCI por desarrollar una flota propia de portacontenedores de mayor tamaño. Distintos proyectos anteriores no llegaron a concretarse o quedaron paralizados durante sus respectivos procesos. A fines de 2025, India también anunció la creación de Bharat Container Shipping Line (BCSL), como parte de un plan para ampliar su participación en el transporte marítimo de contenedores. La iniciativa contempla una inversión de unos US$6.800 millones, y una flota prevista de 51 portacontenedores.
Por MundoMaritimo
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